TİM İklim Sohbetleri’nin ilk konuğu AB Türkiye Delegasyonu Başkanı oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi, ‘İklim Sohbetleri’ serisiyle önemli bir adım daha atıyor. İklim farkındalığının artmasına büyük katkı sağlayacak ilk programa, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat hedefine ulaşmak ve gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. TİM, bu kapsamda “Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek” sloganıyla hazırladığı Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde ‘İklim Sohbetleri’ serisine de başladı. İlk programa, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Bilgi Üniversitesi DTÖ Kürsüsü Profesörü Dr. Pınar Artıran katıldı. Programda, Dr.Artıran ‘AB Yeşil Mutabakatı ve Küresel Yeşil Yeni Düzen: Ticaret ve Rekabet Gücü İçin Fırsatlar ve Zorluklar’ başlığında bir sunum gerçekleştirdi.

“Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek”

TİM Başkanı İsmail Gülle, programda yaptığı konuşmada “Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek” mottosu ile hazırladıkları “TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı”nın önemini vurguladı. Yıl boyunca devamını geçtirecekleri “İklim Sohbetleri” etkinliğinin büyük faydalar getireceğini dile getiren Gülle “Bugün bir ilke imza atarak TİM İklim Sohbetleri program serisinin ilkini gerçekleştiriyoruz. Meclisimiz; İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları kapsamında, ihracatçılarımıza yol göstermek adına yoğun bir çalışma sürecine girdi. Bu bağlamda konuya ilişkin farkındalığı artırmaya ilişkin muhtelif çalışmalar yürüttük. 21 Haziran’da da ‘TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı kamuoyu ile paylaştık. Eylem planımızın ulusal ve uluslararası ölçekte yoğun bir ilgi görmesi bizleri oldukça heyecanlandırdı” dedi.

Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde ‘TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu’, ‘İhracatta Sıfır Atık Seferberliği’, ‘Dijital Mentorluk ve Eğitim Programları’, ‘Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışmaları’, ‘Sanayide Döngüsellik’, ‘İleri Kazanım, İleri Arıtma Teknolojileri’, ‘Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi’, ‘Standardizasyon Uygulamaları’, ‘Sertifikasyon Uygulamaları’, ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları’, ‘Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve İstihdam’, ‘Dijital Ürün Pasaportu’ ve ‘İzlenebilirlik’ ana başlıklarında 12 ana hedef belirledik. Hedeflerimizin başında sektörel eylem planları oluşturmak geliyor. Hafta başında sürdürülebilirlik eylem planlarının ilkini tekstil sektörümüz için açıkladık. Bu hamle, tüm ihracatçı sektörlerimizi teşvik edecek. Sektörel yol haritalarımız en kısa zamanda tamamlanacak”.

TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu geliyor

Eylem planındaki önemli hedeflerden biri olan TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu üzerinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Gülle, “Yakın zamanda kurul üyelerini kamuoyuna duyuracağız. Büyükelçimizin, delegasyon adına uygun göreceği uzman bir ismi, Bilim Kurulumuzda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Bilim kurulumuz, sanayide sürdürülebilir politikaların belirlenmesi ve uygulanması noktasında sektörlerimize rehberlik edecek; yeşil dönüşüm sürecinde kritik bir sorumluluk üstlenecek. Bununla beraber ihracatçılarımızın 7/24 sorularını yanıtlayan ALO TİM bünyesinde Yeşil Hat oluşturuyoruz. Sektörler bazında Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik ile ilgili ihracatçıların sorularını, TİM ve Birlik uzmanlarımız yanıtlayacak” şeklinde konuştu.

“Sıfır Atık Projesi’ni ihracatımızdaki her sektöre taşıyacağız”

‘Sıfır Atık Projesi’ni ihracattaki her sektöre taşımayı planladıklarını belirten Gülle, “TİM Ekolojik İhracat Akademisi bünyesinde dijital mentorluk ve özel eğitim programları düzenleyerek ihracatçılarımızı birebir bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde alanında bir ilk olacak dijital mentorluk projemizle ‘Yarın İçin Beceriler- Yeşil ve Dijital Bir Geleceği Şekillendirmek’ teması ile düzenlenen Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması’na da başvurduk. Türkiye adına inşallah olumlu bir sonuç bekliyoruz. Ayrıca ihracatçı sektörlerimizin güncel uluslararası standartlara uygun çalışma yapmalarını ve finansmana erişimi kolaylaştıracağız. Karbonsuzlaştırmanın sertifikalanmasına yönelik regülasyonların takipçisi olacağız. Yenilenebilir enerji kaynakları odağında karbon yoğun kaynaklar yerine hidrojen kullanımına yönelik çalışmalara hız kazandıracağız. Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı odağındaki AB fonlarından ihracatçılarımızın daha fazla yararlanmasına katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Avrupa İklim Ağına üyelik için çalışmaları tamamladık”

Avrupa İklim Ağına üyelik için gerekli çalışmaları tamamladıklarını ve bu başvuru için de olumlu sonuçları beklediklerini hatırlatan Gülle, “IPA 3 Sürdürülebilir Endüstri Dönüşümü Kilit Sektörlerin Desteklenmesi Projesi’ni Avrupa Komisyonumuza ilettik. Bu projemiz, Türkiye’den seçilen 4 ulusal projeden biri oldu.İnşallah fonu almaya hak kazandığımızda, projeyi sürdürülebilir bir programa dönüştüreceğiz. COSME Programı ‘Avrupa Hafif Sanayisinde İnovasyon ve Teknoloji’ çağrısı çerçevesinde ihracatçılarımızın dijital, teknolojik ve yeşil dönüşüm adımlarını hızlandıracak. TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı’ndaki ana hedeflerin en önemli çıktısı olarak, ‘Sektörel Dijital Ürün Pasaportu Uygulamaları’nın IoT ve Blockchain teknolojisi ile yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Uluslararası finansman kaynaklarını güçlendirerek sanayide dijital dönüşümü destekleyeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızla birlikte, Ufuk Avrupa programlarına ihracatçılarımızın farkındalığını artırmak için de yoğun bir çaba gösteriyoruz. AB Başkanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde, TİM ve 13 İhracatçı Birliğimizden seçilen 35’in üzerinde proje uzmanımız, 3 gün süren Ufuk Programı’nda proje hazırlık eğitimlerini tamamladı. Böylece AB’nin 95,5 milyar dolar ayırdığı en yüksek bütçeli Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa programına daha fazla ihracatçımızın katılımını teşvik edeceğiz” dedi.

Sınırda karbon düzenlemesi mekanizması kapsamında AB tarafından belirlenecek standart ve gelişmeleri yakından izlediklerini aktaran Gülle, şunları söyledi: “Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat noktasında 2030 ve 2050 hedefleri oldukça net. Yeni İklim Yasası ile AB’nin 2030 yılında emisyon azaltma hedefini yüzde 55’e yükseltme; 2050’de ise ‘karbon nötr kıta olma’ hedefini takip ediyoruz. Diğer taraftan AB’nin Sanayi, Tarladan Sofraya, Biyoçeşitlilik, Hidrojen ve Enerji Sistemi Entegrasyonu, Yenileme Dalgası, Tekstil, Kimyasallar stratejileri de radarımızda. Söz konusu hedefler ışığında, biz de ihracat ailemizin tüm paydaşlarını bilgilendiriyor ve gereken sorumlulukları almaya davet ediyoruz”.

“Çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline geleceğiz”

Eylem planındaki 12 hedefi sırayla gerçekleştirerek Türkiye’yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceklerini söyleyen Gülle, “Böylece AB’ye üyelik sürecinde önemli bir aşama kat edeceğiz. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, temiz bir dünya, temiz bir atmosfer. Bizler; TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, geçmişten emanet aldığımız ve geleceğe miras bırakacağımız sürdürülebilir bir dünya adına başlatmış olduğumuz seferberlikten büyük bir heyecan duyuyoruz. Çalışmalarımızın sonucunda, tasarıma, güzelliklere, lezzete dayanıklılık katan, yeşil büyümeye odaklanmış; Dünyayı tüketmeden, dünya için üreten bir ülke olarak hem sürdürülebilir kalkınma modeliyle ihracatla yükselecek hem de çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline geleceğiz” diye konuştu.

Büyükelçi Meyer-Landrut: TİM, güçlü bir dönüşüm ajandası oluşturmuş

Konuşmasında Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemine dikkat çeken AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, karbon sektöründe Türk iş insanlarının, TİM gibi güçlü bir dönüşüm ajandası oluşturduğuna vurgu yaptı. Uluslararası ve küresel pazarla olan ilişkilerde iklim eylemlerinin tüm ülkeler için dünyanın her yerinde önemli olduğunu aktaran Meyer-Landrut, “Avrupa Yeşil Mutabakatı bir etki yapma amacındadır.Bizler 2050 yılında ilk karbondan arındırılmış kıta olmak istiyoruz. Bu çok iddalı bir hedef. AB Konseyi, AB Yeşil Mutabakatı’nın ardından AB İklim Kanunu’nu 20 Temmuz’da kabul etmiştir. Şimdi artık hedeflere uymak üye ülkeler için yasal zorunluluk olmuştur. Tüm üye ülkeler ilgili mevzuatlarını, kanunlarını AB’nin uzun vadeli hedeflerine erişmekle, buradaki iklim nötrleme çalışmalarına uymakla adapte etmelidirler.2030 yılına kadar karbon gazı emisyonunu en az yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyoruz. İklim politikasına uyum gerekiyor, bu süreçten kaçınamayız. Türkiye hükümetinin de şu an yaptığı bazı tedbirler var. Sanayideki yeşil dönüşümü destekliyorlar. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in geçtiğimiz nisan ayındaki Ankara ziyaretinde AB, Türkiye için yeni bir kamu ve özel açılım yaptı.Bu da yeşile ve dönüşüme odaklandı.Gümrük Birliği modernizasyonuna ek olarak burada iklim değişikliğiyle savaşmak için yüksek seviyede diyalog önerildi ve bu diyoloğun üzerinde Türk ortaklarımızla birlikte çalışmaya başladık. Bu konular ekonomik ilişkilerimizin bir parçası olacak ve ekonomimizin daha iyi entegrasyona da katkı sağlayacak. Yeşil Dönüşüm süreci entegrasyon süreci için fırsat olarak kabul edilmeli. Yeşil ürünler üretenler gelecekte piyasa liderleri olacak.Türk iş insanlarına bu konuda güveniyoruz, tıpkı TİM gibi burada güçlü bir dönüşüm ajandası oluşturmuşlar” şeklinde konuştu.

“Türkiye ve AB önemli ekonomik partner”

Türk ihracat firmalarının çok başarılı bir şekilde küresel değer zincirine katıldığını dile getiren Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye ve Avrupa Birliği, önemli ekonomik partnerler. Türkiye, AB’nin 6’ncı büyük ticaret ortağı ve AB Türkiye’nin en Büyük ticari partneri. İki ülke arasındaki ticaret, Gümrük Birliği ile birlikte son 24 yılda 4.4 kat arttı. Türkiye, özellikle otomotiv, tekstil ve makine sektörlerinde AB’nin değer zincirinin önemli bir parçası. Bu değer zincirlerinin bazıları çok uluslu şirketler tarafından kuruldu. Geçen yıl Türkiye’nin AB’ye mal ihracatı pandemiye rağmen 62 milyar dolar oldu. Genel yıllık ticaret de art arda iki defa 120 milyar doları geçti”.