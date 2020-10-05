TİM: İhracatta Cumhuriyet tarihinin eylül ayı rekoru kırıldı

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Olağanüstü bir performansla Türk ihracatında tarihin en yüksek Eylül rakamını yakaladık. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, Her zaman ifade ettiğimiz “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’’ hedefimize, Hükümetimizin destekleri ve ihracatçımızın alın teriyle, emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla eylül ayı geçici dış ticaret verilerini, İstanbul’da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Türkiye’nin ihracatı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 16 milyar 13 milyon dolara ulaştı

Türk ihracatçısının olağanüstü koşullarda bile ne kadar başarılı olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’’ hedefimize Hükümetimizin destekleri ve ihracatçımızın alın teriyle, emin adımlarla yürüyoruz” dedi. İsmail Gülle, Eylül ayı ihracat rakamları hakkında şu bilgileri verdi:

“Eylül ayında ihracatımız Ağustos ayına göre yüzde 22,1’lik, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise, yüzde 4,8’lik artışla 16 milyar 13 milyon Dolar oldu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiş olduğumuz, 15 milyar 220 milyon dolarlık Eylül ayı rekorunu da bu sayede tekrar kırarak yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna hep birlikte imza attık. Yeni Ekonomi Programı ile 2020 ihracat hedefimiz olan 165,9 milyar dolara da ulaşacağız. Son dönemde, bu başarının sinyallerini zaten halihazırda alıyorduk. Normalleşmeyle gelen son üç aydaki ihracat rakamlarımız, yeni dönemin ihtiyaçlarına hızla adapte olduğumuzu göstermişti. 2021-2023 Yeni Ekonomi Programı’nda da “İhracata ve ithal ürünlerin yerli üretimine dayalı ekonomik dönüşüm ve değişim” hedefi ihracata verilen önemi vurguluyor. Ayrıca, büyüme hedeflerine ulaşmak için “ihracata, katma değerli üretime ve istihdama” çok daha fazla yoğunlaşılacağının ifade edilmesi, ihracat hedeflerimizi yakalamak adına bize önemli güç katacaktır. İhracata dayalı ekonomik büyüme modelinin aktörleri olarak, bizler de, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için tedarik ve pazar kurgulamasını buna göre icra edeceğiz.”

Bin 676 firma “İhracata Merhaba” dedi

İsmail Gülle, eylül ayında bin 676 firmanın “ihracata merhaba” ifade etti. İsmail Gülle, “Yılbaşından bu yana aylık bazda ihracat ailesine katılımda da bir rekor kırdık. İhracata yeni başlayan bu bin 676 firmamız Eylül ayında 80 milyon 174 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, Eylül ayı içerisinde Toplam 41 bin 386 firmamız ihracat gerçekleştirdi” diye konuştu.

İhracatçılarımız 207 ülkede bayrağımızı dalgalandırdı

Eylül ayında ihracatçılarımızın ülkemizin bayrağını 207 ülkede dalgalandırmayı başardığını ifade eden İsmail Gülle şöyle devam etti: “ İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,3 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 66,6 oldu. Eylül ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke ise 1 milyar 516 milyon dolar ile Almanya 1 milyar 143 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 947 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı, yüzde 48,6 olurken ilk 20 ülkede bu oran, yüzde 66,1 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında ise en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke 11,28 milyar dolar ile Almanya, 7,55 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 7,24 milyar dolar ile ABD, 6,24 milyar dolar ile Irak, 5,53 milyar dolar ile İtalya oldu. Eylül ayında, Ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payının Eylül ayında, 6,77 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 42,3 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı Yüzde 56,5 olarak gerçekleşti. Diğer ülke gruplarına baktığımızda ise, Eylül ayında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 4,7 düşüş ile 2,8 milyar dolar Afrika kıtasının tamamına yüzde 3,7’lik artışla 1,36 milyar dolar Uzak Doğu ülkelerine ise yüzde 6,8’lik artış ile 1,23 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik.”

Katma değerli ürün ihracatı artıyor

Eylül ayında Kilogram başı ihracat değeri yüksek birçok üründe ihracatın arttığını belirten İsmail Gülle, “Kilogram başı ihracat değeri 10 doların üzerinde olan yüksek katma değerli ürünlerimizin toplam ihracatı eylül ayında artış gösterdi. Bu ürünlerde, 2019 yılının eylül ayında, 3 milyar 646 milyon dolar olan ihracatımız, bu yılın aynı ayında, yüzde 12 oranında artarak, 4 milyar 92 milyon dolar seviyesine yükseldi. Kilogram başı ihracatı 50 doların üzerinde olan en yüksek katma değere sahip ürünlerde ise eylül ayında ihracatımız 656 milyon dolara ulaştı” diye konuştu.

Otomotiv liderliği geri aldı

Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre 20 sektör ihracatını artırdı. Halı ve Yaş Meyve Sebze sektörleri ise tarihlerinin en yüksek eylül ayı ihracatını gerçekleştirdi. 2 milyar 605 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörü liderliği geri aldı. 1 milyar 798 milyon dolara ulaşan Hazırgiyim sektörü ikinci, 1 milyar 633 milyon dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörü üçüncü oldu. Otomotiv sektöründe geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, 13,1 milyon dolarlık artış gerçekleşirken, Hazırgiyimde, 298 milyon dolar artış yaşandı.

Gemi ve yat sektörü ihracatını yüzde 331 artırdı

Eylül ayının en güçlü performansına imza atan sektörler yüzde 331 artışla 160 milyon dolara ulaşan Gemi ve Yat yüzde 80 artışla 282 milyon dolara ulaşan Savunma ve Havacılık yüzde 34 artışla 197 milyon dolara ulaşan Yaş Meyve ve Sebze sektörleri oldu. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına baktığında ise, Eylül ayında, 206 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla Kimyevi Maddeler sektörü birinci, 196 ülke ve bölgeye ihracat ile Demir ve Demir Dışı Metaller ikinci ve 193 ülke ve bölgeye ihracat yapan Çelik sektörü üçüncü oldu.

Gemi ve Yat sektörü Polonya’ya 2019 eylül ayında ihracat gerçekleştirmezken, bu yılın aynı döneminde 28,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi, Malta’ya ihracatı 52 katına, Birleşik Krallık’a ihracatı 50 katına çıktı. Savunma ve Havacılık Sanayii Sektörümüzün Azerbaycan’a ihracatı 76,7 milyon dolar, Umman’a ihracatı 41 milyon dolar, Hindistan’a ise 15,7 milyon dolar artış kaydetti.

Yaş Meyve Sebze sektörü ise Romanya’ya ihracatı yüzde 178, Irak’a ihracatı yüzde 115, Hollanda’ya ihracatı yüzde 51 arttı. Otomotiv sektörü Birleşik Krallık’a ihracatını84 milyon dolar, Fransa’ya ihracatını ise 51 milyon dolar artırdı. Hazırgiyim, Birleşik Krallık’a ihracatını 72 milyon dolar, İspanya’ya ise 47 milyon dolar artırdı.

Tıbbi ürün ihracatı hız kesmedi

Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre solunum cihazları yüzde 1900, maske ve önlük yüzde 838,tanı kitleri yüzde 167,dezenfektan ihracatı ise yüzde 66 artış gösterdi. Eylül ayında, Toplam Covid-19 ürünü ihracatı yüzde 328 artışla 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz aylık döneminde ise Covid-19 ürünleri ihracatı 631 milyon dolara ulaşırken 2019 yılının aynı dönemine göre, yüzde 213 artış sergiledi.

Kastamonu ihracatını yüzde 147 artırdı

Eylül ayında 58 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla 6 milyar 399 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 274 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 225 milyon dolarla Kocaeli, 860 milyon dolarla İzmir, 762 milyon dolarla Gaziantep oldu. En dikkat çekici artışlar ise Yüzde 147 artışla 27 milyon dolarlık ihracata imza atan Kastamonu yüzde 64 artışla 21 milyon dolara ulaşan Rize yüzde 51 artışla 75 milyon dolar ihracat yapan Şırnak’ta oldu.

Kastamonu’da Madencilik sektörü ihracatını 39 katına çıkardı. Şırnak’ta ise Yaş Meyve Sebze sektörü ihracatını yüzde 376 artırırken Rize’de Su Ürünleri ve

Hayvansal Mamuller sektörü ihracatını yüzde 183 artırdı.

Paritenin olumlu etkisi 475 milyon dolar

Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı. Eylül ayında paritedeki artışın pozitif etkisinin 475 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yılın ilk dokuz ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 38 milyon 521 bin dolar olarak gerçekleşti.

“Yeni Nesil Ticaret Diplomasi” faaliyetleri aralıksız devam edecek

“Tüm dünya dijitalleşmenin önemine pandemi döneminde bir kez daha farkına vardı” diyen Gülle şunları söyledi:

“2020 yılı da, pandeminin etkisiyle, işlerimizi sanal platformlara taşıdığımız bir yıl oldu. Bakanlığımızın koordinasyonuyla gerçekleştirdiğimiz Sanal Ticaret heyetlerini 11 ülkede başarıyla tamamladık. İhracatçılarımızdan gelen talepler doğrultusunda önümüzdeki dönemde sanal ticaret heyetlerimizin sayısını daha da artıracağız. Sanal ticaret heyetlerimize bu ay da yenilerini ekledik. Meksika, Kolombiya, Peru ve Şili’ye gerçekleştirdiğimiz heyetimiz kadın ihracatçılara özel ilk sanal ticaret heyeti olma vasfıyla Meclisimizin gerçekleştirdiği ilkler arasına girdi. Yine Kazakistan’a 28-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Sanal Ticaret Heyetimize katılan birçok firmamız ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmelerin bu pazarlarda ihracatımıza büyük katkı sağlayacağına inancımız tam. Sanal Ticaret Heyetlerimiz bu ülkelerle sınırlı kalmayacak olup TİM olarak ihracat ailesinin 95 bini aşkın üyesiyle, hedef pazarlarda “Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi” faaliyetlerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz.”