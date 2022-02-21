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TİM heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi ziyaret etti

TİM yönetimi ve sektörler konseyi üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ziyaret etti. Buluşmada, ihracat, Türkiye ekonomi modeli ve destek paketleri konuşuldu.

Ekonomi 21.02.2022, 12:25
TİM heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi ziyaret etti

TİM yönetimi ve sektörler konseyi üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ziyaret etti. Buluşmada, ihracat, Türkiye ekonomi modeli ve destek paketleri konuşuldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM yönetim kurulu ve sektörler konseyi üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi ziyaret etti. İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerde gündemdeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmeyi değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle “İhracatçıları yol ve kader arkadaşı olarak gören Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesini ve yoğun desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Bu iradenin ekonomi alanındaki yönetimini güçlü bir iletişimle gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanımız ve Türkiye’nin güçlü üretim yapısının mimarı olan ihracatçıların buluşması bu sebeple son derece önemli. Dünya ekonomisinin son derece kırılgan bir seyir izlediği bir dönemde Türk ihracatçısının hedeflerini tutturması için bu iş birliği çok değerli. El birliğiyle, çalışmayla, ortak akılla bu süreci optimum fayda ile tamamlayabiliriz” diye konuştu.

2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihracat hedefini 250 milyar dolar olarak gösterdiğini hatırlatan Gülle sözlerine şöyle devam etti: “Bu hedefe varmak için her ay geçen yıla göre ortalama 2,1 milyar dolar daha fazla ihracat gerçekleştirmemiz gerekiyor.

Ocak ayında bunu başardık. Şubat ayında bundan daha fazla bir artış oranı yakalayacağımızı

söyleyebiliriz. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iradenin çok önemli adımlarla sürece destek verdiğini görüyoruz. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat enstrümanın açıklandığı paket sayesinde, Türk lirası yatırım araçları cazip hale getirildi. Bu sayede döviz kurları istikrara kavuştu. Proje Bankacılığı vizyonu ile paranın bir meta gibi krediyle alınıp satılmasının önüne geçiliyor. Bu sayede yatırım yaparak ülkemize değer katan girişimcilerin önü açılmış, işleri kolaylaşmış oluyor. Son olarak açıkladığınız Kredi Garanti Fonu kapsamında, Yatırım Destek Paketi için 25 milyar TL, İhracat Destek Paketi için 25 milyar TL, İşletme Harcamaları Destek Paketi için 10 milyar TL olmak üzere üç paket devreye alındı. Toplamda 60 milyar TL kefalet hacmi oluşturan bu paket, yeni ekonomi modelimizin başarıya ulaşmasında son derece önemli bir adım oldu.

İhracatçıların iş hacminin arttığı ve yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğu bir dönemde, KGF kapsamında 6 ay ödemesiz dönem ve 18 ay vade uygulamasını hayati önem taşıyor. Her ay ortalama 1700 firmanın katıldığı ihracat ailesine, yeni fertlerin dahil olması adına ihracatçı olmayan ama ihracat potansiyeli olan tüm KOBİ’lerin de bu imkanlardan faydalanacak olması mühim bir gelişme. Bu adım, ihracat ailesini genişletmeye yönelik yaptığımız çalışmalarda itici güç olacak. Biz inanıyoruz ki, daha fazla ihracat; Daha fazla yatırım ve daha fazla ihracatçıyla mümkün. O nedenle KOBİ’lerimizi desteklemek ihracatımızın geleceği adına son derece önemli. KGF’nin amaç dışı kullanımını engellemek adına önlemlerin alınması ve bu önlemlerin halis niyetli yatırımcıların önüne engel olarak çıkmamasına dikkat edilmesi de yerinde bir hamle oldu.”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yapılan toplantıda yatırım, üretim ve ihracat odaklı yeni yol haritasının başarıya ulaşması adına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade eden Gülle, Yeni Ekonomik Modelin daha verimli işlemesine katkıda bulunmak,

Enflasyonla mücadeleye destek olmak, Üretim ve ihracat ekosistemini güçlendirmek adına ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlara çözüm önerilerinin de yer aldığı detaylı bir dosyayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye sunduklarını söyledi. Gülle, “Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak formülün ihracat olduğuna inanıyoruz. Ülkemizi daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşıyacak yolun ihracattan geçtiğini biliyoruz. Hükümetimizde de bu inancı görmekten son derece memnunuz” dedi.

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