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TİM'den ihracatçılara yeni mobil uygulama

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılara 7 gün 24 saat hizmet verecekleri önemli dönüşümlere imza attıklarını belirterek, "İhracatçılarımız artık, TİM web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde ulaşabilecekleri Fuar Destek Paneli ile Bakanlığımızca ihracatçılarımıza sağlanan fuar destek miktarlarını tek tıkla öğrenebilecekler" dedi.

TİM'den ihracatçılara yeni mobil uygulama

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılara 7 gün 24 saat hizmet verecekleri önemli dönüşümlere imza attıklarını belirterek, "İhracatçılarımız artık, TİM web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde ulaşabilecekleri Fuar Destek Paneli ile Bakanlığımızca ihracatçılarımıza sağlanan fuar destek miktarlarını tek tıkla öğrenebilecekler" dedi.

21 Şubat 2020 Cuma 12:26
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TİM'den ihracatçılara yeni mobil uygulama

Dijital Dönüşüm ve İhracat 2020 Raporu tanıtım toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ekonomisinde önemli bir yapısal dönüşüm ve zihniyet değişimi sürecinden geçildiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği adına ihracatın vazgeçilmezliğinin tescil edildiği bir dönemden geçildiğini belirten Gülle, "Bu nedenle, ihracatımızın katma değerini ve hacmini artırmak, yeni pazarlara girişi hızlandırmak adına yeni nesil ticaret diplomasisine yönelik çalışmalara hız vermiş durumdayız. Bu doğrultuda, 2020 yılına da hızla ve yeni rekorlarla başladık.

2020 yılı ihracat hedefimiz olan, 190 milyar doları yakalamak ve nihayetinde ana hedefimiz olan 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine ulaşmak adına ihracatçımıza 7 gün 24 saat hizmet vereceğimiz önemli dönüşümlere imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

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