banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Diyanet'teki ihraçların nedeni ne?
Diyanet'teki ihraçların nedeni ne?
Gıda devleri restoranlarını koronaya göre tasarlıyor
Gıda devleri restoranlarını koronaya göre tasarlıyor
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
KPSS'ye geç kalınca sınav ücretini geri istedi
KPSS'ye geç kalınca sınav ücretini geri istedi

TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: TARIM SEKTÖRLERİ ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle,89’uncusu düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada “Küresel ticaret, pandemi sebebiyle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşen en büyük daralma ile karşı karşıya kaldı. Ülkemiz ihracatı ise haziran ayında gelen normalleşme adımlarıyla beraber rüzgarı arkasına aldı. Özellikle, stratejik sektörlerimiz arasında olan Tarım sektörleri, pandemi döneminde tarihlerinin altın çağını yaşıyor. Yılın son çeyreğinde de bu olumlu eğilimin devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Ekonomi 07.09.2020, 09:26
2
TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: TARIM SEKTÖRLERİ ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye’de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla fiziki olarak düzenlenen 89. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında konuştu. Küresel ticaretin pandemi sebebiyle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşen en büyük daralma ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Gülle, “ Uluslararası kuruluşlar, birbiri ardına oldukça olumsuz öngörülerde bulundu. Ülkemiz ihracatı ise haziran ayında gelen normalleşme adımlarıyla beraber rüzgarı arkasına aldı. Özellikle, stratejik sektörlerimiz arasında olan Tarım sektörleri, pandemi döneminde tarihlerinin altın çağını yaşıyor. Yaş Meyve ve Sebze,Hububat ve Meyve Sebze Mamülleri sektörleri,pandemiye rağmen tarihlerinin en iyi 8 aylık performansına imza attılar. Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Halı, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Meyve Sebze Mamulleri, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Savunma ve Havacılık Sanayii, Süs Bitkileri ve Mamulleri ile Yaş Meyve ve Sebze sektörlerimiz ise tarihlerinin en yüksek ağustos ayı ihracat rakamlarına ulaştı. Yılın son çeyreğinde de bu olumlu eğilimin devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Dünya fuarları ertelerken dijitalleşmeye hızlı adapte olduk

Gülle, konuşmasında İzmir Enternasyonel Fuarı’nın önemine dair ise şu değerlendirmede bulundu: “Birçok ilke imza atan fuarımız, açılışından günümüze, Ulusal ve Uluslararası birçok konjonktürel değişime tanıklık edip birçok farklı kültürü çatısı altında misafir etmiştir. Fuarcılık alanında, 1926 yılında dünyada henüz ‘Gezen Müze’ veya ‘Gezen Fuar’ gibi kavramlar yokken, Karadeniz Vapuruyla ülkemiz 16 farklı limanda, hem ihracatımızın hem de turizmimizin temellerini attı. O günden bugüne, fuarcılığın amacı hiç değişmedi ancak yöntemi sürekli bir değişim ve gelişim sürecinde. Bu sürecin en son noktası, dijitalleşmenin nimetlerini çokça kullandığımız

‘Yeni Normal’ düzende fuarlarımızı da dijital ortamla buluşturmak oldu. Shoedex 2020 Sanal Fuarı, Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı, Furnistry 2020 Sanal Fuarı, Study in Turkey Fuarı ve Dijital Ayakkabı Fuarına verdiğimiz destekle, firmalarımızı sanal mecralarda alıcılarla buluşturduk. Dünyada fuarların ard arda süresiz bir şekilde ertelendiği böyle bir döneme oldukça hızlı adapte olduk. 95 bini aşkın üyemiz ile ihracatın Türkiye’deki tek çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, bir araya geldiğimiz bu günde, oluşturduğumuz sinerjiyi ticari boyutta da en iyi noktaya taşımayı arzulamaktayız. Türkiye İhracatla Yükselecek, İhracat da mutlaka İzmir’in, İzmirlilerin emekleriyle yükselecek.”

Yorumlar (0)
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2020
İmsak 05:01
Güneş 06:30
Öğle 13:07
İkindi 16:43
Akşam 19:35
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25