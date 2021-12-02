TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek

Türkiye'nin büyümesine direkt katkısı olan ihracatın, 2022 yılında da yeni rekorlar kırıp müjdeler vereceğini söyleyen TİM Başkanı Gülle "Aylık 20 milyar dolarlık ihracatla yeni rekorlar kırıyoruz. Kasım ayı ihracatımız da yine bir cumhuriyet tarihi rekoru olacak. Ayrıca ihracatçılar olarak 2022'de ihracatın ithalatı geçmesini, böylece Türkiye'yi 'dış ticaret fazlası veren ülke' konumuna ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İhlas Medya Grubu tarafından yayın hayatına başlayan 'İş Dünyası' dergisinin ikinci sayısının lansman toplantısında konuşan İsmail Gülle "Türkiye ekonomisi 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. GSYH'deki büyümeye ihracatın katkısı 5 puan (yüzde 68), net ihracatın katkısı ise 6,8 (yüzde 92,3) oldu. İhracatla büyüyor, ihracatla güçleniyoruz" ifadesini kullandı.

"ÜLKEMİZİ İHRACATLA BÜYÜTECEĞİZ"

1987 yılında yıllık 10 milyar dolar ihracat yapan, diğer ülkelerin getirdiği modellerle 'gördüğünü yapan' bir ülke olan Türkiye'nin şimdi yaptıklarının görüldüğü, bu şekilde yeni başarılara imza atan bir ülke olduğunu söyleyen İsmail Gülle "Ülkemizi ihracatla büyüteceğiz. OVP'deki 2023 ihracat hedefi olan 240 milyar dolara da 2022'de ulaşacağımızı görüyoruz" diye konuştu.

İş Dünyası dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak da, ikinci sayının lansmanını aynı zamanda geçtiğimiz günlerde vefat eden tasarımcı Bahar Korçan'ı anma günü olarak da lanse ettiklerini belirttiği konuşmasında "TİM çatısı altında düzenlenen tekstil tasarım yarışmalarında birinci olan ve dünya çapında ün kazanan Bahar Korçan'ı saygıyla anıyoruz" dedi.