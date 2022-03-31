banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

TİM Başkanı İsmail Gülle İhracat Değerlendirmesi

100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin son yıllarda artış ivmesi kazanan ihracat performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi 31.03.2022, 13:38
TİM Başkanı İsmail Gülle İhracat Değerlendirmesi

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Her ay sonunda Türkiye'ye güzel haberler vermeyi başardık. Dünyadaki olumsuz pek çok habere ve göstergeye rağmen ihracat ailesi, son 18 ayın 16'sında aylık ihracat rekoru kırdı. 27 sektörümüzün 25'inde en yüksek cumhuriyet tarihi rakamlarına ulaştık. Türkiye'nin her tarafında varız. Her ilinde varız, her ilindeki organizasyonlara da gidiyoruz. Sahadayız. Fabrikaları geziyoruz. Bütün sektörlerimizin nabzını tutuyoruz. İnşallah gelecek aylarda da ülkemize güzel haberler vermeye devam edeceğiz” dedi.

61 ihracatçı birliği 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracat ailesinin son yıllardaki yükselen ihracat performansları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin ihracatı açısından 2021 yılının hayatlarında hiç unutamayacakları, çok daha farklı hatırlayacakları bir yıl olacağını ifade etti. TİM Başkanı İsmail Gülle, “14 yıl boyunca ikili rakamlara geçmek adına ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkartmak için uğraştık. Yaklaştığımızda Amerika’da ekonomik kriz çıktı, tekrar yaklaşınca Uzakdoğu krizi çıktı. Pek çok soruna rağmen 14 yıl sonra geçtiğimiz temmuz ayı itibarıyla tarihimizde ilk defa 12 aylık dönemde 200 milyar dolar ihracatı aştık. Eylül ayında da son 12 ayda 212,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar doları aşmayı başardık. Yine eylül ayında tarihimizde ilk defa aylık bazda 20 milyar dolar ihracatın üzerine çıktık. En sonunda da 2021 yılı için belirlediğimiz 225 milyar dolar hedefine ulaştık” dedi.

İhracat ailesi, son 18 ayın 16'sında aylık ihracat rekoru kırdı

İhracatçıların yoğun emekleri ve çabaları, hükümetin de desteği ile Türkiye’nin son 18 ayın 16'sında aylık ihracat rekoru kırdığını vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, “27 sektörümüzün 25'inde Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. İstihdamda, üretimde, büyümede rekorlar kırdık. Dünyada olumsuz pek çok habere ve göstergeye rağmen ihracat ailesi bu ülkenin yüz akı ve gururu oldu. İhracat ailesi olarak bizler, parametrelerin bozulduğu, pek çok göstergenin etkilendiği ve aşağı indiği durumda her zaman üretmeye ve ihracat yapmaya devam ederek her ay sonunda ülkemize güzel haberler vermeyi başardık. Allah’a çok şükür geçtiğimiz yılın başında koymuş olduğumuz hedefimizin çok daha ötesine giderek 225 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bunu hedeflemiyorduk ama yaşıyorsanız, hayattaysanız ve ayaktaysanız koşullar size mutlaka fırsatlar getiriyor” diye konuştu.

“Türkiye'nin her tarafında varız. Her ilinde varız, her ilindeki organizasyonlara da gidiyoruz”

Pandemi sonrasında kurulan dünya düzeninde Türkiye’yi farklı bir konuma getirdiklerinin altını çizen TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin artık önemli bir tedarik merkezi olduğunu dile getirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Tercihlerini Türkiye’den yana kullananları, Türkiye’den sipariş verenleri, Türkiye’den mal almak isteyenleri hemen hemen her sektörde görüyoruz. Türkiye'nin her tarafında varız. Her ilinde varız, her ilindeki organizasyonlara da gidiyoruz. Sahadayız. Fabrikaları geziyoruz. Bütün sektörlerimizin nabzını tutuyoruz. Pek çok üreticimizin, Türkiye’nin her ilinde ihracat ailemizin tümünün üretimlerinden, ihracatlarından çok memnun ve mutlu olduklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Hepimizin elinde büyük siparişler var. Büyük işleri yapmaya hazırlanıyoruz”

Daha önce birinci sırada hep finansman beklentisinin olduğunu söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, artık birinci sırada eleman ihtiyacının, işçi ihtiyacının söylendiğini belirtti. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bunun nedeni hepimizin elimizde büyük siparişlerin olmasıdır. Büyük işleri yapmaya hazırlanıyoruz. Ölçek ekonomisine geçiyoruz. Önceki yıllardaki gibi küçük olsun, benim olsun mantığının yerine daha büyük ölçekte işlere dönüyoruz. Çünkü bize böyle işler geliyor artık. Büyük işler alıyoruz. Alamadığımız işleri kaçırıyoruz. O nedenle sektörlerde birleşmeler, sektör içerisinde büyük yatırımları görüyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz” dedi.

“İnşallah mart ayında da tarihi rekora koştuğumuzu göreceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihracatta hedefi 250 milyar dolar olarak belirlediğini ve Türkiye’nin bu sene ihracatta yoluna 250 milyar dolar hedefiyle yürüdüğünü ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracat ailesini yol ve kader arkadaşı olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesini ve yoğun desteğini her zaman hissettik. Her ay 2 milyar fark diye koyduğumuz bu yolda çok daha yukarılara doğru gittiğimizi görüyoruz. Allah nasip ederse pazartesi günü Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile beraber açıklayacağımız mart ayı dış ticaret rakamlarında da tarihi rekora koştuğumuzu göreceğiz. Bütün sektörlerimizde bir dinamizm ve hareketlilik var. Sorunlar da olacak elbette. Sorunlar her zaman vardır. Çalışırsanız sorununuzun olması doğaldır. Ama çalışmazsanız hiç sorununuz yoktur. İhracat ailesi olarak bizler çalışarak bu sorunların üstesinden gelmeyi tercih ediyoruz. Çünkü çalışarak ve mücadele ederek bu sorunları yenmek çok kolaydır. Zaten bize düşen de karşılaştığımız bu sorunları çözmek ve önümüze sağlam bir şekilde bakmaktır. Bunları yürekten ve içimden gelen coşkuyla söylüyorum. Bu hissiyatı ihracatçılarımızdan alıyorum” diye konuştu.

“Bizim en büyük cevherimiz ihracat ailesidir”

Yeraltı zenginlikleri ile büyüyen bir ülke olmadıklarını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “Ama bizim en büyük cevherimiz ihracat ailesidir. Bizi hedeflere götüren, üstüne yüz milyarlarca dolar ihracat hedeflerini koyan, bunları gerçekleştiren ve ülkemizi müreffeh toplumlar seviyesine çıkartacak olanlar ihracatçılarımızdır. Bizim yeraltı zenginliğimiz de var yerüstü zenginliğimiz de var. Ama en önemli ve en değerli olan zenginliğimiz, yüreğini yaptığı işe koyan girişimcilerimiz ve iş adamlarımızdır. En büyük değerimiz budur. Etrafımızda yeraltı zenginliğinin mutluluğunu göremeyen, bunların zenginliğini yaşayamayan ülkeleri görüyoruz. Biz ise hedeflerimize teknolojiyle, know-how’la, yatırımla, büyümeyle, üretimle, istihdamla gidiyoruz. Önümüzdeki sene cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağız. Bizler için gerçekten çok önemli ve anlamlı bir yıl olacak. Bu cumhuriyete ve cumhuriyeti kurarken kanlarını, canlarını feda edenlere borcumuzu inşallah önümüzdeki sene onların evlatlarına ve nesillerine yakışacak bir şekilde 300 milyar dolarlık hedefi gerçekleştirerek taçlandıracağız. İhracat, istihdam, üretim ve yatırım bu ülkeye hizmetin adıdır. Ve bunu ihracat ailesi olarak hepimiz yapıyoruz. İhracatçılarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Aylık İhracatta Son 18 Ayın 16’sında İhracat Rekoru (x1.000$)

2020

2021

Değ.

2022

Değ.

Ocak

14.701.346,98

15.004.010,44

%2,1

17.576.229,94

%17,1

Şubat

14.608.289,79

15.952.577,26

%9,2

20.004.018,83

%25,4

Mart

13.353.075,96

18.956.853,51

%42,0

Nisan

8.978.290,76

18.756.969,24

%108,9

Mayıs

9.957.512,18

16.468.898,15

%65,4

Haziran

13.460.251,82

19.740.775,71

%46,7

Temmuz

14.890.653,47

16.358.861,59

%9,9

Ağustos

12.456.453,47

18.861.014,23

%51,4

Eylül

15.990.797,71

20.717.605,42

%29,6

Ekim

17.315.266,20

20.713.644,61

%19,6

Kasım

16.088.682,23

21.466.430,12

%33,4

Aralık

17.837.134,74

22.236.013,32

%24,7

#TİM #ismail gülle #türkiye
Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19