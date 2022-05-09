banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Umre ziyaretleri 2 yıl aradan sonra yeniden başladı
Umre ziyaretleri 2 yıl aradan sonra yeniden başladı
TFF, Arda Kardeşler’e soruşturma açtı
TFF, Arda Kardeşler’e soruşturma açtı
Dolar 15 TL'yi geçti!
Dolar 15 TL'yi geçti!
MÜSİAD’dan 25 milyar yatırım, 25 bin kişiye iş müjdesi!
MÜSİAD’dan 25 milyar yatırım, 25 bin kişiye iş müjdesi!

TİM Başkanı Gülle: “Türkiye’nin yeşil ekonomik dönüşümünde öncüsü olacağız”

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Çalışmalarımızın sonucunda Türkiye’yi, hem sürdürülebilir kalkınma modeliyle ihracatla yükseltecek; hem de çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline getireceğiz. Türkiye’nin yeşil ekonomik dönüşümünde öncüsü olacağız” dedi.

Ekonomi 09.05.2022, 14:37 09.05.2022, 15:05
TİM Başkanı Gülle: “Türkiye’nin yeşil ekonomik dönüşümünde öncüsü olacağız”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat hedefine ulaşmak, ’Made in Türkiye’ markasını güçlendirmek ve gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde teknoloji girişimcilerinin sürdürülebilir büyümesini sağlamaya yönelik özgün hızlandırma programları ile bin 600’ün üzerinde girişimciyi destekleyen TİM ve Türk Ekonomi Bankası (TEB), sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren girişimleri uçtan uca desteklemek amacıyla ‘Green Up Sürdürülebilir Yeşil Büyüme Programı’ başlatıyor.

“Girişimleri desteklediğimiz için gururluyuz”

“Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye’ hedefi ile Türkiye’yi sürdürülebilirlik noktasında markalaştırmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden TİM Başkanı Gülle, “Çalışmalarımızın sonucunda Türkiye’yi, hem sürdürülebilir kalkınma modeliyle ihracatla yükseltecek; hem de çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline getireceğiz. Türkiye’nin yeşil ekonomik dönüşümünde öncüsü olacağız” dedi.

TİM Başkanı Gülle, “Dünyayı Tüketmeden, Dünya İçin Üretiyoruz” mesajıyla 21 Haziran 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan “TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı kapsamında sürdürülebilir ihracata yönelik muhtelif çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, “TİM-TEB Girişim Evi olarak, sürdürülebilirlik başlığı altında kurulduğumuzdan bu yana birçok girişimi destekledik. İstanbul Girişim Evi’nden zeytin çekirdeklerinden biyo bazlı plastikler üreten Biolive, İzmir Girişim Evi’nden otomotiv sektöründe araçların hafifletilmesine yönelik doğal elyaf takviyeli termoplastik kompozit malzeme üreten B-Preg, Denizli Girişim Evi’nden yüksek verimli tarımsal üretim için gelişmiş görüntüleme ve drone çözümleri ile yapay zeka destekli bitki analiz yazılımı üreten Airmed, Gaziantep Girişim Evi’nden meyve ve sebze atıklarından organik boya üretimi gerçekleştiren ve boyaları hem kumaş boyamada hem de parfüm/kolonya sektöründe kullanılan Texture Orginal, Ankara Girişim Evi’nde enerji yönetim zekası geliştiren İnavitas, Bursa Girişim Evi’nden buhar kapanlarını, ısı eşanjörlerini, soğutma kulelerini ve makine sağlıklarını anlık izlemeyi sağlayan, Yapay Zeka Entegreli kendi enerjisini üreten kablosuz sensör teknolojileri sunan BrenPower ve Mersin Girişim Evi’nden Türkiye’de ilk biyolojik gübre ve organik sıvı gübreleri üretip ürünlerinin büyük kısmını ihraç eden Agrikey’e kadar oldukça başarılı onlarca girişimimizi desteklediğimiz için gururluyuz. Bu yıl ilk kez sürdürülebilirlik odaklı çözümler sunan girişimleri uçtan uca destekleyeceğimiz 2 yeni hızlandırıcı program açıyoruz. Bu program ile girişimleri hem eğitimler hem danışmanlıklar ile beslerken diğer taraftan globale açılma adına geniş kapsamlı konu başlıkları ile destekleyeceğiz” diye konuştu.

Sürdürülebilirliğe katkı sağlayan girişimler destekleniyor

Yapılan açıklamaya göre TEB, ülke ekonomisine katkı sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi desteklerken, “iyi ve örnek banka” olma anlayışıyla tüm paydaşlarına değer katmak ve toplumda pozitif etki oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirliğe katkı sağlayan girişimlerin yanında yer alan banka, tarım teknolojilerinden biyo bazlı plastik üretimine, atık su artıma sistemlerinden kendi enerjisini üreten teknolojilere kadar pek çok alandaki girişime hem finansal hem de danışmanlık desteği sağlıyor. TİM ve bankanın uzun yıllara dayanan verimli iş birliğiyle 7 farklı ilde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri’nde girişimcilere danışmanlık ve mentorlük, global pazarlara açılma, potansiyel müşteri ve yatırımcılarla network sağlanması gibi uçtan uca her konuda destek veriliyor. Hayata geçirilen yeni programlarla daha fazla girişimciye ulaşılması ve ülkemizde girişimciliğin daha da güçlenerek yaygınlaşması hedefleniyor.

TİM-TEB Girişim Evi Green Up Programı

Haziran ayında başlayacak TİM-TEB Girişim Evi Green Up Programı hem başlangıç evresinde yer alan hem de ticarileşmenin ileri seviyelerine ulaşmış ticari sürdürülebilirliği gerçekleştirmek amacıyla, temiz enerji ve temiz teknolojiler alanlarındaki girişimleri destekleyen iki ayrı programdan oluşmaktadır. Erken evrede yer alan girişimlere yönelik Start Up programı, küresele yönelik büyüme hedefleri olan ileri seviye girişimler için ise Scale Up programı uygulanacaktır. Paydaşların ve girişimcilerin bir araya geldiği program tanıtım toplantısı, strateji ve yatırım/etki yatırımcılığı eğitimi, birebir iş modeli danışmanlıkları ve kapanış toplantısı olmak üzere 4 ana bölümden oluşan program toplam 5 ay sürecek.

Programlara katılan teknoloji firmalarını neler bekliyor?

Danışmanlık:

Stratejik yönetim danışmanlığı

Yatırım süreçleri danışmanlığı

Satış ve iş birliği geliştirme

S2C (Scale Up to Corporate) programında yer alma imkanı

Kurumsal firmalar ile iş birliği imkanı

Global pazarlara erişim

94 ülkeyi kapsayan GAN networkü ve iş birliğine dahil olma

Tanıtım ve pazarlama

Ulusal ve uluslarası etkinliklerde yer alma imkanı

Online ve offline kanallarda ürün/hizmet tanıtımı

Mentorlük

Sektörde deneyimli mentörlerle çalışma

Speed Mentoring etkinliklerinde yer alma imkanı

Yatırım

Ulusal ve uluslararası yatırım fonları ile bir araya gelme

TİM-TEB Girişim Evi Green Up Programı’na katılmak için başvuruların 20 Mayıs’a kadar devam ettiği, detaylı bilgi ve başvuru için timlegirisim.com adresinin ziyaret edilebileceği belirtildi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Mayıs 2022
İmsak 04:03
Güneş 05:46
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:15
Yatsı 21:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Adana Demirspor 36 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
18°
açık