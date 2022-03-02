TİM Başkanı Gülle: “250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 Şubat ayı ihracat verilerini açıkladı. İhracat ailesi Şubat ayında da tarihi bir performans göstererek rekora ulaştı. Şubat ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 25’lik artışla, 20 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber, tarihin en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Firmaların ihracata duyduğu yoğun ilgi, şubat ayında da ihracatçı firma sayısına yansımaya devam etti.

2022 Şubat ayı ihracat rakamları Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı. 2021 yılını son 10 yılın en yüksek performasını göstererek rekorlarla kapatan, Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan Türk ihracatçısı, 2022’de de rekorlarına kaldığı yerden devam ediyor. İhracat ailesi şubat ayında ihracatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25’lik artışla, 20 milyar dolar ihracat yaparak tarihin en yüksek şubat ayı ihracatını gerçekleştirdi. Bu rakamla beraber, Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaşıldı.

Türkiye, G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en güçlü performansı gösteren ülke oldu

Açılış sözlerine Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 11 büyüyerek ekonomide son 10 yılın en yüksek performansı gösterdiğini söyleyerek başlayan TİM Başkanı İsmail Gülle “Bu performans ile 2021 yılında G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en güçlü performansı gösteren ülke olduk. Sanayi üretimi ve ihracat büyümenin lokomotifi oldu. Ana kalemler bazında en yüksek büyümeyi ihracat kaydetti. İhracatın büyümeye katkısı 5,3 puan, net ihracatın katkısı ise 4,9 puan oldu. Sanayi yüzde 17, yatırımlar yüzde 6 büyüdü” dedi.

“2022 yılında da ihracat ailemiz Türkiye’nin büyümesine öncülük edecek”

Büyümenin yarıya yakın kısmının, ihracatla geldiğini belirten Gülle “Türkiye üreterek, ihracat yaparak yükseliyor. İhracatımızın son dönemdeki performansını gösteriyor ki 2022 yılında da ihracat ailemiz Türkiye’nin büyümesine öncülük edecek. Bu tarihi başarıda emeği geçen ihracat ailemizin her bir neferini yürekten kutluyorum!” ifadelerini kullandı.

“Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz”

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizli ilgili konuşan Gülle, Türkiye’nin önemli iki ticari partneri ve Karadeniz’de komşusu olan Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini, bu sürecin taraflar arasında itidalli bir çözümle sona ermesini umduklarını ifade etti. Geçen yıl iki ülkeye toplamda 9 milyar dolar ihracat yaptıklarını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “İki ülke dış ticaret hacmimizden yüzde 8’in üzerinde pay aldı. Rusya’dan 4,7 milyon, Ukrayna’dan 2 milyon turist ağırladık. İhracat ailesi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Hükümetimizin desteğiyle bu süreci en az etkiyle atlatacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta sonu Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve tüm sektörlerin temsilcileriyle bir araya geldiklerini kaydeden Gülle “Yaşanan gelişmelerin ekonomi ve ihracatımıza etkilerini değerlendirmek adına hızlıca aksiyon aldık, bu savaştan en az etkiyle çıkmak adına atılabilecek adımları değerlendirdik. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak sektör kurullarımız ve birliklerimizle bu süreci ihracatçılarımızı mağdur etmeden yönetmek için teyakkuza geçmiş durumdayız. Tüm yaşananları yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

“İhracat ailesi olarak gelişmelere göre en doğru şekilde pozisyon alacağız”

Sektörlerle beraber ticaretlerini olumsuz etkileyecek senaryoları değerlendirip alternatif yöntemler üzerine çalıştıklarını belirten Gülle konuşmasını şöyle sürdürdü: “İhracatçılarımızdan gelen önerileri resmi makamlara iletiyoruz. Son 30 yılda ülkemizin yakın coğrafyasında maalesef pek çok savaşa tanık olduk. Bölgenin istikrarını olumsuz yönde etkileyen tüm bu çatışmalara rağmen Türkiye istikrarlı siyasi yapısını korumayı bilmiştir. Bu istikrar ekonomimize ve ihracata da yansımış; Savaşlarla, çatışmalarla geçen bu yıllarda ekonomimiz ve ihracatımız istikrarlı bir şekilde büyümüştür. Tabii ki Ukrayna’daki güncel gelişmeler henüz sıcaklığını koruyor, Rusya’ya karşı açıklanan finansal yaptırımlara günaşırı yenileri ekleniyor. İhracat ailesi olarak gelişmelere göre en doğru şekilde pozisyon alacağız”.

Türkiye tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaşıldı

Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gülle, ihracat ailesi olarak şubat ayında da tarihi bir performans göstererek rekora ulaştıklarını söyledi. Gülle “Şubat ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 25’lik artışla, 20 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber, tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracat rakamına erişmeyi başardık. Bu rekora imzasını atan ihracat ailemizin her bir ferdini yürekten tebrik ediyorum” dedi.

En fazla ihracat otomotivde, en yüksek artış kimyevi maddeler sektöründe oldu

İhracat rakamlarıyla ilgili detaylar paylaşan Gülle şu bilgileri verdi: “Yılın ilk 2 ayında toplam ihracatımız 37,6 milyar dolara ulaştı. Rakamlarımızın detaylarına baktığımızda tam 24 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Bu ay 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz ilk sırada yer alırken, 2,4 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1,8 milyar doları aşan hazır giyim sektörümüz ise üçüncü oldu. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise geçtiğimiz yıla göre ihracatını 728 milyon dolar artıran kimyevi maddeler, 595 milyon dolar artıran çelik ve 412 milyon dolar artıran demir ve demirdışı metaller sektörlerimizde yaşandı. Hububat, çimento, cam, seramik ve meyve sebze mamülleri sektörlerimiz şubat ayında rekor kırdı”.

164 ülkeye ihracat artışı gerçekleşirken 9 ülkeye aylık ihracat rekoru kırıldı

İhracatçıların Türk bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını belirten Gülle “164 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke; 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler ise 384 milyon dolarla ABD, 318 milyon dolar artışla Irak ve 291 milyon dolar artışla Almanya oldu. Ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’ne ihracatımızın yüzde 22 artışla, 8,4 milyar dolar hacme ulaştığını görüyoruz. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de dahil ettiğimizde, Avrupa kıtasının, şubat ayı ihracatımızdaki payı, yüzde 55,2 oldu. Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,5 milyar dolar, Afrika kıtasına 2 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya 1,5 milyar dolar ve Uzak Doğu’ya 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracatçılarımız aralarında Almanya, Polonya ve Finlandiya’nın da bulunduğu 9 ülkeye aylık ihracat rekoru kırdı” açıklamalarında bulundu.

BAE ile başlayan ticaret heyetlerine İsrail ve İspanya ile devam edilecek

2022 yılındaki ilk ticaret heyetlerini şubat ayında oldukça yoğun bir katılımla Dubai’de gerçekleştirdiklerini söyleyen Gülle “Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki alıcıların, Türk firmalarımıza çok yoğun bir teveccühü oldu. İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar neticesinde, sağlık, sanayi, teknoloji, tarım, kara ve deniz taşımacılığı alanlarında işbirliği geliştirebileceğimiz çok değerli bir fırsat zeminine kavuştuk. Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri’ne 477 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İkili ilişkilerdeki olumlu seyrin, önümüzdeki dönemde ihracat rakamlarımıza daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ticaret heyetlerimize 5 Mart’ta İsrail ve 14 Mart’ta İspanya heyetleriyle devam edeceğiz” dedi.

1,718 firma daha ihracat ailesine katıldı

Firmaların ihracata duydukları yoğun ilginin 2022 yılında da ihracatçı firma sayısına yansımaya devam ettiğini ve 1.718 firmanın bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldıklarını belirten Gülle, yeni firmaların, şubat ayında 72,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, bu ay ihracat yapan firma sayısının 45.965 olduğunu söyledi.

Miktar bazında yüzde 12’lik artış

Miktar bazında ihracatlarının yüzde 12 artarak 14,1 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirten Gülle, ihracat birim fiyatında da pozitif ivme devam ettiğini, birim ihracat değerinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 1,42 dolara yükseldiğini söyledi. Ayrıca TİM Başkanı İsmail Gülle, birim ihracat değerini en çok artıran sektörlerin yüzde 43 ile çelik, yüzde 40 ile savunma ve havacılık ve yüzde 27 artışla kimyevi maddeler olduğu bilgisini verdi.

69 il ihracatını artırdı

Şubat ayında 69 ilin ihracatını artırdığına dikkat çeken Gülle “En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; 8 milyar dolarla İstanbul, 1,4 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa oldu. Bu şehirlerimizin haricinde ihracat artışıyla dikkat çeken diğer illerimiz ise ihracatını 242 milyon dolar artıran İzmir ve 160 milyon dolar artıran Gaziantep oldu” şeklinde konuştu.

“TİM Anadolu Meclisi programlarımızı tüm bölgelerimizi kapsayacak şekilde sürdüreceğiz”

Şubat ayında Gaziantep’te TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi programını gerçekleştirdiklerini ifade eden Gülle “Bölgemizin ihracatçılarıyla yeni dönemde ihracatımızı daha da yükseltmek adına istişarelerde bulunduk. Güncel gelişmeleri, sorunları, talepleri sahaya inerek gözlemledik. TİM Anadolu Meclisi programlarımıza önümüzdeki dönemde tüm bölgelerimizi kapsayacak şekilde sürdüreceğiz. Şubat ayında 4 ilimiz; Tekirdağ, Kütahya, Kırşehir ve Çankırı tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Şubat ayında Türk Lirası ile ihracat yüzde 92 arttı

Açılan beyannamelere göre Türk lirası ile 165 ülkeye toplam 9 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildiğini belirten Gülle konuşmasına şöyle devam etti: “Şubat ayında Türk Lirası ile ihracat yüzde 92 arttı. Karşılıklı ticarette yerel para birimlerinin kullanılması, önümüzdeki dönem için de önem arz etmeye devam ediyor”.

“Mart ayına, ihracatçılarımızın dört gözle beklediği önemli bir müjdeyle başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel kurulumuzda müjdelediği, ihracatçılarımızın kendi kaynaklarıyla oluşturduğu, teminat sorununu ortadan kaldıracak İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi, 1 Mart itibarıyla resmi olarak hayata geçti. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ile beraber ihracatın finansmanında yeni bir döneme girdik. İGE, kredi teminatı oluşturmakta sorun yaşayan ihracatçı KOBİ’lerimize kefalet desteği sağlayacak. Artık ihracatçılarımız, gayrimenkullerini ve taşınmazlarını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak. İhracat ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza bu önemli mekanizma için şükranlarımızı sunuyoruz”.

2022 yılında Eximbank desteklerinde 50 milyar dolar hedefleniyor

Finansman ihtiyacı noktasında bir diğer müjdenin de yeni kredi garanti fonu destek paketinden geldiğini söyleyen Gülle “Toplam 60 milyar liralık KGF; kefaletli yatırım, ihracat ve işletme harcamaları destek paketleri için başvurular başladı. Bu önemli paketin 25 milyar liralık kısmı ihracat destek paketi olarak kullanıma sunuldu. Bununla beraber, geçtiğimiz yıl 14 bini aşkın ihracatçımızın yararlandığı Eximbank desteklerinde 2022 yılında 50 milyar dolar hedefleniyor. Küresel enflasyonu ve ihracatımızdaki hızlı yükseliş ivmesini göz önüne aldığımızda; ihracatçılarımızın finansmana olan ihtiyacı her geçen gün artıyor. 250 milyar dolarlık ihracat hedefimize doğru ilerlerken Eximbank kaynaklarının geliştirilmesi son derece önem arz ediyor. İnşallah, bu desteklerin yansımalarını ihracat rakamlarımızda da göreceğiz” diye konuştu.

“Rakamlar net bir şekilde gösteriyor ki 250 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz”

Yıllık değerlendirme toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihracat ailesine gösterdiği hedef olan 250 milyar dolara ulaşmak için ihracatlarını her ay 2,1 milyar dolar artırmaları gerektiğini geçen ay ifade ettiğini vurgulayan Gülle, ocak ayında olduğu gibi şubat ayında da bu artışı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Gülle sözlerini şöyle noktaladı: “Geçtiğimiz ay bu hedefi 2,6 milyar dolarla, bu ay 4 milyar dolarla aştık. Rakamlar net bir şekilde gösteriyor ki 250 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye, 2022 yılında da ihracatla yükselmeye devam edecek. Tüm ihracatçılarımızı kutluyorum”.