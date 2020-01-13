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TİM artık üyelik aidatı almayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “TİM olarak ihracatçılarımızdan artık yıllık aidat alınmaması kararını aldık" dedi.

TİM artık üyelik aidatı almayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “TİM olarak ihracatçılarımızdan artık yıllık aidat alınmaması kararını aldık" dedi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 15:02
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TİM artık üyelik aidatı almayacak

Türkiye ekonomisi 2020 yılına büyük ümitlerle giriyor. Tarımdan sanayiye üretimin her kesimini ilgilendiren önemli kararlara imza atan işsizliğin azalması, ihracatın artması, piyasanın canlanması için bir dizi teşvik ve destek uygulamaları başlatan hükümet, bu sayede enflasyonu dizginlerken kredi faizlerinde de düşüş sağladı.

İş dünyası büyük bir umutla 2020 yılını toparlanma ve büyüme yılı ilan etti. Yeni bir umutla üretime dönen işletmelerin bazıları sevinçli haberler alırken bazıları da üzüntü yaşıyor. Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2019'da ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolara yükselirken, ithalat ise yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolara geriledi

Bu gelişmeleri dikkate alan Türkiye İhracatçılar Meclisi, üyelerine kolaylık olsun diye yeni yılda üyelik aidatı almama kararı aldı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yaptığı yazılı açıklamada “TİM olarak Birliklerimizle birlikte inisiyatif alarak; ihracatçılarımızdan artık yıllık aidat alınmaması kararını aldık" dedi.

Gülle;"Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın destekleriyle TİM olarak Birliklerimizle ile birlikte inisiyatif alarak; ihracatçılarımızdan artık yıllık aidat alınmaması kararını aldık.

Yönetim Kurulu ve İhracatçı Birlikleriyle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda TİM için önemli bir gelir kalemi olan yıllık aidatları ihracatçılarımız için hem maliyet unsuru hem de bürokratik bir yük olması nedeniyle kaldırdık. Böylelikle toplamda 20 milyon TL’lik kaynağı ihracatçılarımıza bırakmış olacağız. TİM olarak ihracatçılarımızın hayatını kolaylaştırmak için varız. Onların maliyetlerini azaltarak firmalarımızın ihracata başlamalarını ve halen devam edenlerin de dış satımlarını artırmalarını özendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz." şeklinde açıklama yaptı.

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