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TİGEM sahasında her yıl bin ton bal üretiliyor

Şanlıurfa’da bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) sahasında her yıl üretilen bin ton bal Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Balın kilosu kalitesine göre 20 ile 100 lira arasında değişirken arı sütünün gramı ise yaklaşık 10 liradan satılıyor.

Ekonomi 26.01.2021, 12:34
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TİGEM sahasında her yıl bin ton bal üretiliyor

Şanlıurfa’da bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) sahasında her yıl üretilen bin ton bal Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Balın kilosu kalitesine göre 20 ile 100 lira arasında değişirken arı sütünün gramı ise yaklaşık 10 liradan satılıyor.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) sahasında her yıl üretilen bin ton bal Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Balın üretildiği dönem ile arıların polen topladığı çiçekler balın kalitesini belirliyor. Balın fiyatı 20 ile 100 lira arasında değişiyor. Aynı bölgede üretilen arı sütünün gramı ise 6 ile 10 lira arasında değişiyor. Arı sütünün kilosu toptan 10 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Her yıl bin ton bal üretiliyor

TİGEM sahası içerisinde her yıl bin ton bal üretildiğini söyleyen bal üreticisi Mahmut Ergin, “Baba mesleği, yaklaşık 20 yıldır arıcılık yapıyorum. Şimdi bizim burada 25 Şubatta bademler çiçek açıyor. Kayısı ağaçları, meyve ağaçları var. İlk başta onlar çiçek açıyor. Ondan sonra yabani diken balı var, buranın meşhur balı. Biraz acımsı, tatlı bir bal değil. Genelde bahar balına talep çok. Badem ve yabani diken balına talep çok. Mayıs ayından sonra TİGEM tarafından ekilen ayçiçeği, yonca, bir de pamuk. Biz arıları buraya götürüyoruz. O balı da birliklere, kooperatiflere toptan satıyoruz. O da yurt dışına ihraç ediliyor ama bahar balını burada, piyasada eş, dost, tanıdıklarımıza satıyoruz. Buraya Temmuz ayında Adana’dan, Muş’tan, Bingöl’den çok sayıda arıcı geliyor. Buradan her bir arıcı 2 ton bal alıyor ve yaklaşık 400 arıcı geldiğine göre bu da yaklaşık bin tona yakın bal TİGEM’den çıkıyor. Ayçiçeği, yonca, bunlar hep Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Normal balın kilosu 20 lira, bahar balının 100 lira

Normal balın kilosunun 20 liradan satıldığını fakat bahar balının 100 liraya satıldığını söyleyen Ergin, “Bahar balını ise burada sivillere 100 TL’den satıyoruz. Pamuk ve ayçiçeği balının kalitesi düşük olduğu için onu sivillere satmıyoruz. Bunlar fabrikalara toptan olarak veriyoruz. Tenekesi 400 ile 600 lira arasında değişiyor. Her teneke ise net 27 kilo geliyor. Kilosu da yaklaşık 20 liraya geliyor. O anki bitkiye göre değişiyor. Bahar balı çok nadir çıkıyor onun için talep çok” ifadelerini kullandı

Zor ve zahmetli bir iş

Arı sütü üretmenin oldukça zor olduğunu söyleyen Ergin, “Arı sütünün bir gramı yaklaşık 1 dolara satılıyor. Şimdi arı sütü titizlik isteyen bir iş. Piyasada çok arı sütü var ama ne derece organik, ne derece sağlıklı o çok önemli. Arı sütünün kesinlikle bir metal ile temas etmemesi gerekiyor. Güneş ışığını görmemesi lazım ki özelliğini kaybetmemesi lazım. Çoğu kremlerde biliyoruz cilt güzelliği için en önemli şey arı sütü. Bir kraliçe arı bir günde arı sütü sayesinde 700 yavru yapabiliyor. O beslendiği arı sütü sayesinde. Artık gerisini siz düşünün, o kadar ki faydası var” dedi.

Bir gramı 10 liraya kadar yükseliyor

Bu yıl arı sütünün gramının 10 lira civarında olduğunu söyleyen Mahmut Ergin, “Çiçek ilk açıldığında, nisan ayında arı sütü üretilmeye başlanır. En sağlıklı arı sütü nisan ayı ile mayıs aylarındaki arı sütüdür çünkü o sıralarda çiçek çeşidi çok, onun için arı sütü daha kaliteli oluyor ama zaman geçtikçe, 7 ve 8’inci aydaki arı sütü aynı özelliği taşımıyor. Arkadaşlar talep ettikçe az miktarda arı sütü üretebiliyoruz. Fiyatı 6 ile 10 lira arasında değişiyor. Geçen sene 6 liraydı, bu sene ortama 10 lira düşünülüyor” diye konuştu.

Mahmut Ergin isimli üretici, 2 farklı noktadaki 500 kovanda yaklaşık 2 ton bal üretiyor.
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