TIF 212 bin ziyaretçi ile sona erdi

86’ncı TIF’e katılan BAE şirketleri yatırım yönetimi, havacılık, enerji, yiyecek-içecek, savunma, uzay teknolojisi, turizm, denizcilik, gayrimenkul sekterlerinden oluştu.

Selanik Uluslararası Fuarı’nın 86’ncı, bir önceki rekorunu aşarak 212 bin ziyaretçinin katılımıyla sona erdi. Ev sahibi ülke Yunanistan’dan ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler eğlenmek, ticaret yapmak, göz atmak ya da sadece festival atmosferinin bir parçası olmak için şehre akın etti.

Birleşik Arap Emirlikleri’ni özel ve kamu kuruluşlarından oluşan toplam 65 katılımcı şirket temsil etti. Revaçtaki ticari kuruluşların varlığı, Yunan Endüstrileri Birliği’nin (SBE) katkılarıyla 1.000’in üzerinde iş görüşmesinin gerçekleşmesine sahne oldu.

86’ncı TIF’e katılan BAE şirketleri yatırım yönetimi, havacılık, enerji, yiyecek-içecek, savunma, uzay teknolojisi, turizm, denizcilik, gayrimenkul ve daha birçok sektörden geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri pavilyonu, Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Mari başkanlığındaki heyetiyle, ‘Onur Ülkesi’ olarak ana çekim merkezi oldu ve ziyaretçiler ülkenin sunduklarına bir göz atma fırsatı buldu.

BAE geleceğe, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir ekonominin ve rekabetçi bir bilgi ekonomisinin geliştirilmesine ve ülke için uzun vadeli refahın garanti altına alınmasına hazırlanıyor.