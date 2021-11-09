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Ticket Restaurant Edenred'den sürdürülebilirlik adımları

- Hayata geçirdiği dijital ürün ve çözümleriyle plastik kullanımını azaltan şirket, Ticket Restaurant Yemek Kartlarını artık tamamen geri dönüştürülebilir malzemeden üretmeye hazırlanıyor- Edenred Türkiye CEO'su Selçuk Boztepe:- "Şirket olarak tüm faaliyetlerimizi daha çevre dostu bir şekilde gerçekleştirmek için çalışıyoruz"

Ekonomi 09.11.2021, 10:10
Ticket Restaurant Edenred'den sürdürülebilirlik adımları

İSTANBUL (AA) - Edenred Türkiye doğa dostu çözümleri, iş birlikleri, çalışma ortamı ve bilinçlendirme kampanyalarıyla sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hayata geçirdiği dijital ürün ve çözümleriyle plastik kullanımını azaltan şirket, Ticket Restaurant Yemek Kartlarını artık tamamen geri dönüştürülebilir malzemeden üretmeye hazırlanıyor.

Türkiye'de 30 bini aşkın kurumsal müşterisinin 1,5 milyonu aşkın çalışanına 50 bin üye restoran ve kafede, binlerce akaryakıt istasyonunda hizmet veren Edenred, doğaya dost bir yaklaşımla çalışmalarına yön veriyor. Hayata geçirdiği dijital çözümleriyle karbon ayak izini, kaynak tüketimini ve atık üretimini azaltan şirket, sürdürülebilir bir dünya için teknolojinin gücünden yararlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Edenred Türkiye CEO'su Selçuk Boztepe sürdürülebilir bir gelecek için attıkları adımlara ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Varoluş amacını 'Bağları zenginleştirerek güçlendiriyoruz. Daima, daha iyisi için' olarak tanımlayan bir şirket olarak tüm faaliyetlerimizi daha çevre dostu bir şekilde gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak yemek kuponlarını içerisine bakiye yüklenebilen ve ömür boyu kullanılabilen Ticket Restaurant yemek kartlarına dönüştürmüş ve bu sayede kağıt tüketimini büyük oranda azaltmıştık. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise kupon üretimini tamamen sonlandırdık. QR Kod, EdenredPay gibi dijital ödeme çözümlerimizle de kartlara olan bağımlılığı ortadan kaldırdık. Dijital çözümlerimiz öncesinde kullanıcılarımız kartlarını sıklıkla kaybediyor, kayıp kartlar yoğun yeni kart basımını ve plastik kullanımını beraberinde getiriyordu. Şimdi ise kartları cep telefonlarına taşıyarak plastik kullanımının önüne geçmiş olduk. Fiziksel kartlara bir alternatif olarak hayata geçirdiğimiz Dijital Kartımız ile plastik ayak izimizi daha da azalttık, plastik atık kaynaklı oluşan zararı önlemeye çalıştık."

Boztepe, hayata geçirdikleri dijital çözümlerin kullanıcılar tarafından beğenildiğini ve yoğun olarak kullanıldığını belirterek, "Ancak dijitalleşmeye mesafeli de yaklaşan bir kesim bulunuyor. Bu noktada, hala klasik kart talep eden bu kullanıcılarımızı da düşünerek bir çözüm ürettik. 2022 yılında tüm kartlarımızı çevre dostu olacak şekilde üretmek için hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.


- Yerel yönetim ve derneklerle ortak çalışmalar yürütülüyor


Geri dönüşüme katkı sağlayabilmek adına yerel yönetim ve derneklerle de ortak çalışmalar yürüttüklerine vurgu yapan Boztepe, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde Serdivan Belediyesi ve Lüleburgaz Belediyesi ile Geri Dönüşüm Projesi, Trakya genelinde tüm belediyeler ve ilgili geri dönüşüm firmaları iş birliğiyle de Sıfır Atık Projesi başlatmaya hazırlanıyoruz. Ticket Restaurant olarak bu projelerin ödüllendirme tarafında yerimizi alıyoruz. Projeler sonunda geri dönüştürülebilecek ürünleri ekonomiye kazandırırken bu konuda ciddi bir toplumsal bilinç oluşacağını düşünüyoruz."

Boztepe, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için atılacak her adımın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde çalışanlarımıza sürdürülebilirlik konulu eğitimler vermeyi planlıyoruz. Tüm bu faaliyetlerimizle 2022 yılında sera gazı emisyonunu 2013 yılına oranla yüzde 26 azaltmayı, sunduğumuz çevre dostu hizmetleri yüzde 20 artırmayı, ekolojik olarak tasarlanmış veya geri dönüştürülmüş çözümleri ise yüzde 35 yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gıda israfını önlemeye yönelikte çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydeden Boztepe, "En yüksek gıda israfı maalesef ki günlük yaşamda gerçekleşiyor. Bu kapsamda üyelerimize ve kullanıcılarımıza gıda israfını önlemeye yönelik bilgilendirmeler yapmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Edenred Türkiye çevre hassasiyetini çalışma ortamında da sürdürüyor. Vadistanbul'da yer alan yeni ofislerini tamamen çevre dostu bir bakış açısıyla tasarlayan şirket, tüm çalışanlarını da bu gayeye ortak ediyor. Çevre dostu ofiste masa altlarında çöp kovası bulunmuyor. Çalışanlar çöplerini ayrıştırarak ofisin belli alanlarında bulunan geri dönüşüm kutularına atıyor.

#Edenred Türkiye
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