Ticari süt işletmelerince 799 bin 135 ton inek sütü toplandı

Bir önceki ay 843 bin 364 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında yüzde 5,2 azalarak 799 bin 135 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mayıs ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9; Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azaldı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, içme sütü üretimi yüzde 15,7, tereyağı üretimi yüzde 5,5 ve yoğurt üretimi yüzde 1,9 artarken; ayran üretimi yüzde 5,9, inek peyniri üretimi yüzde 4,1 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 26,9, ayran üretimi yüzde 13,9, yoğurt üretimi yüzde 3,6 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5,5 ve içme sütü üretimi yüzde 1 azaldı.

Bir önceki ay 843 bin 364 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında yüzde 5,2 azalarak 799 bin 135 ton oldu.

Bir önceki ay 127 bin 386 ton olan içme sütü üretimi Ağustos ayında yüzde 4,9 azalarak 121 bin 125 ton olarak gerçekleşti.