Ticari mevduata da devlet güvencesi geliyor

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) ticari hesapların da sigorta kapsamına alınması konusunu gündeme aldı. Mevcut uygulamada, ticari işlemlere konu olmayan mevduat, TL, döviz, kıymetli maden cinsi mevduatlar bir kişi için 150 bin liraya kadar sigorta kapsamında bulunuyor. Gerçek ve tüzel kişiler adına açılan ticari işlemlere konu olan hesaplar ise sigorta kapsamında yer almıyor. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Rezervimizin de kuvvetli olması dikkate alındığında bu yapıyla devam etmekte mahsur yok. İleriki süreçte 'ticari mevduatı da buna dâhil eder miyiz?' diye düşünüyoruz. Bunun için yasa değişikliğine ihtiyaç var" diye konuştu. Sabah’ta yer alan habere göre, Başkan Gülal, fon tarafından sigortalı mevduat tutarının 862 milyar lira seviyesine ulaştığını söyledi. Sigorta limitinin 150 bin liraya çıkmasının ardından fonun dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından biri haline geldiğini belirten Başkan Gülal, şunları kaydetti: "Önemli olan rezervin riski karşılama oranı. Son 18 yılda ülkemizde bankacılık krizi yaşanmamış olması rezervlerimizi artırma olanağı sağladı. Rezervimizin büyüklüğünün 68 milyar lira olduğunu düşünürseniz rasyomuz 7.4 seviyesinde. Dünyada kabul edilebilir oran yüzde 3. Rezervimizi büyüteceğimiz kadar büyüteceğiz. Birkaç yılda 100 milyar liralık rezerv büyüklüğüne ulaşacağız." Fona devrolan 26 bankanın hâkim ortaklarından kamu alacağının tahsiliyle ilgili süreçleri anımsatan Gülal, "İşin sonuna geldik, Çukurova, Çağlar Grubu'nu kapattık. Tahsil imkânı olan alacakların hemen hemen tamamını tahsil ettik. Toplam tahsilat 23.3 milyar seviyesine ulaştı. Bundan sonra iyimser tahminle 350 milyon dolar daha tahsilat yapmayı öngörüyoruz" şeklinde konuştu.