Ticareti olumsuz etkileyen 296/2020 sayılı kanunda mutlu son

Ocak ayının başında Romanya Maliye Kanununda yapılan ve Türkiye ile Romanya arasındaki ticareti olumsuz şekilde etkileyen 296/2020 sayılı kanun, başta Büyükelçimiz Füsun Aramaz olmak üzere, Bükreş Ticaret Müşavirimiz Sude Gürcan, DEİK İş Konseyi, TİAD, Romanya’daki Romen ve Türk iş adamlarının çabalarının da etkisiyle Romen makamlarının katkılarıyla hızlı bir şekilde çözümlendi.

Türkiye ile Romanya arasındaki ikili ticaret gerçekleştiren tüm firmalar için ciddi sorunlar oluşturan 296/2020 sayılı kanunda değişiklik yapılarak, 25. maddenin 4. fıkrası,’’f1’’ bendinde yer alan ve Türkiye’nin de içerisinde olduğu Anexa II’de bulunan ülkelere yaptırım uygulanması kararının iptal edildiği Kanun Hükmünde Kararname mecliste oylanarak kabul edildi.

Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan kanun, 1 Ocak 2021’den itibaren yapılan tüm ticari işlemleri kapsıyor.

Kaynak: hayat.ro