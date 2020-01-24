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Ticaret Sicili Gazetesi arşivi artık ücretsiz sorgulanabilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tüm arşiviyle birlikte dijitalleştirildiğini belirterek, "1957 yılından günümüze kadar yayımlanan 17,6 milyon ilana artık bir tıkla ücretsiz ulaşılabiliyor." dedi.

Ticaret Sicili Gazetesi arşivi artık ücretsiz sorgulanabilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tüm arşiviyle birlikte dijitalleştirildiğini belirterek, "1957 yılından günümüze kadar yayımlanan 17,6 milyon ilana artık bir tıkla ücretsiz ulaşılabiliyor." dedi.

24 Ocak 2020 Cuma 17:01
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Ticaret Sicili Gazetesi arşivi artık ücretsiz sorgulanabilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin dijital dönüşümüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Gazetenin ilk sayısının 21 Şubat 1957'de yayımlandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, o günden bugüne kadar 16 bin 658 nüsha çıkarıldığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, gazetenin bir nüshasının ortalama 1000 sayfadan oluştuğuna ve yaklaşık 3 bin ilan içerdiğine işaret ederek, bugüne kadar yayımlanan nüshaların 5,2 milyon sayfayı bulduğunu ve böylece 17,6 milyonluk bir ilan arşivi oluştuğunu bildirdi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2020 yılına yeni bir vizyonla girdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Dijital dönüşüm yaşadığımız bu teknoloji çağında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin yazılım altyapısı yenilendi ve internet sitesi erişime açıldı. Gazetenin tüm arşivi dijitalleşti. 1957 yılından günümüze kadar yayımlanan 17,6 milyon ilana artık bir tıkla ücretsiz ulaşılabiliyor."

"Taraflar ticaretini güvenle yürütebilecek"

Hisarcıklıoğlu, sistemde dijital dönüşümle birlikte sağlanan imkanlara ilişkin bilgi verirken, "Kullanıcı dostu olarak tasarlanan ve 1 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesine e-Devlet Kapısı üzerinden veya e-imza ile de giriş yapılabiliyor. İlanların yayımlandığı nüshalar e-imzalı ve ıslak imzalı olarak da temin edilebiliyor." diye konuştu.

Ticaret Sicili Gazetesi ile tarafların ticaretini güven içinde yürütebileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ticaret sicili kayıtları aleni, aleniyetin temel enstrümanı ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi. Bu kapsamda üçüncü kişilerin ilan edilen hususlara güveni, Türk Ticaret Kanunu kapsamında korunuyor. Ticaretin temel beklentileri güven, hız ve kolaylık. Bu beklentilere uygun olarak tasarlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesi, basit ve kolay kullanımıyla ilanlara daha rahat ve hızlı erişim imkanı sağlıyor. Böylece tüm taraflar ticaretini güven içinde yürütebiliyor."

Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak, 2020 yılı içinde ilanların tescille eş zamanlı dijital ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne intikalini sağlamaya yönelik test çalışmalarının tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

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