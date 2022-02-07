Ticaret il müdürü, sosyal medya reklamlarına karşı tüketicileri uyardı

Sosyal medya aracılığıyla yapılan reklamların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, "Tüketicilerin yanıltıldığı yönünde şikâyetler artmaktadır” dedi.

Sosyal medyada karşılaşılan tanıtım ve ilanlar aracılığıyla ulaşılan sitelerin taklit olması ihtimaline karşı dikkatli olması uyarısında bulunan İsmail Maden, internetten alışverişin birçok kolaylık sağlasa da kötü niyetli satıcılar tarafından kandırılmalara yol açabildiğini söyledi. Alışveriş yapılacak sitenin satıcı bilgilerinin kontrol edilmesi, ön inceleme yapılması konusunda tüketicilere çağrıda bulunan Maden, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnternet üzerinden yapılan alışverişler sürekli olarak artış göstermektedir. Salgın sürecinin başlamasından bu yana bu süreç ivme kazanmıştır. Buna bağlı olarak tüketici şikâyetlerimizde artmaktadır. Özellikle sosyal medya aracılığıyla yapılan reklamların gerçeği yansıtmadığı, tüketicilerin yanıltıldığı yönünde şikâyetler bulunmaktadır. İnternetten alışveriş her ne kadar birçok kolaylık sağlasa da, tüketicilerin kötü niyetli ve fırsatçılık yapan satıcılar tarafından kandırılmalarına yol açabilmektedir. Tüketicilerimizin sosyal medya hesapları aracılığıyla aldatılıp yanıltılmaması ve yaşanabilecek mağduriyetlerin yaşanmaması açısından Özellikle mesafeli yöntemle gerçekleştirilecek alışverişlerde, alışveriş yapılacak internet sitesinde satıcının bilgileri kontrol edilmeli, kısa bir ön inceleme yapılarak haklarındaki yorumlar incelenmelidir. Tüketiciler tarafından benzer mecralardan ürünün önceki ve mevcut yaklaşık fiyatı araştırılmalı, gerçekçi olmayan fiyatlara veya aşırı indirimli fiyatlara temkinli yaklaşılmalıdır. Sosyal medyada karşılaşılan tanıtım ve ilanlar aracılığıyla ulaşılan sitelerin taklit olması ihtimaline karşı satıcının kendi sitesinden veya aracı platformlar üzerinden ürün alımı tercih edilmelidir. Hiçbir şekilde tüketicilerimiz sosyal medya hesapları üzerinden alışveriş yapmamalı, sosyal medyada gördükleri reklamları ilgili firmaların internet sitelerine girip kontrol etmeden telefon aracılığı yada mesaj ile onay vermemelerini istiyoruz. Tüketicilerimiz firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tanzim edilmesi amacıyla değeri 2022 yılı için 15.430 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketicilerimiz -e devlet üzerinden veya kurumumuza gelerek hakem heyetimize başvurabileceklerdir."