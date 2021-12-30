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Ticaret Borsası’nın 2022 yılı bütçesi 12 milyon

Bursa Ticaret Borsası, aralık ayı olağan meclis toplantısında AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin`i ağırladı. Yılın son meclis toplantısında Bursa TB’nin 12 milyon lira olarak öngörülen 2022 yılı bütçesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Ekonomi 30.12.2021, 11:31
Ticaret Borsası’nın 2022 yılı bütçesi 12 milyon

Bursa Ticaret Borsası, aralık ayı olağan meclis toplantısında AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin`i ağırladı. Yılın son meclis toplantısında Bursa TB’nin 12 milyon lira olarak öngörülen 2022 yılı bütçesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Bursa Ticaret Borsası’nın (Bursa TB) aralık ayı olağan meclis toplantısı, korona virüs salgınının başladığı 2020 yılından bu yana ilk kez fiilen yapıldı. Doğanbey’deki yeni hizmet binasındaki Meclis Başkanı Mehmet Aydın başkanlığında yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile meclis üyeleri katıldı. Yılın son meclis toplantısının konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin oldu.

Bursa Ticaret Borsası’nın 2021 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ile hayata geçirilen projelere ilişkin bilgiler veren Başkan Özer Matlı, üye odaklı hizmet anlayışından taviz vermeden, üyelerin talepleri ve ihtiyaçlarına uygun projeleri gerçekleştirmeye öncelik verdiklerini söyledi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren kent ve ülke ekonomisine değer katacak çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Matlı, kent için birliktelik vurgusu yaparak “Bursa hepimizin en önemli ortak değeri. Bu değere sahip çıkmak için tarımdan ticarete, sanayiden turizme, eğitimden sosyal hayata kadar Bursa’yı ilgilendiren her konuda öncü olmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, borsanın şehri ilgilendiren konularda rol üstlenen önemli bir kurum olduğunu söyledi. Esgin, “Bursa Ticaret Borsası’nın şehir için ortaya koyduğu vizyonu oldukça önemli görüyorum. Yapmış olduğunuz başarılı çalışmaları yakından takip ediyorum. Bu noktada Bursa’ya kattığınız değerler adına Özer Matlı ve Mehmet Aydın başkanlarım nezdinde bütün meclis üyelerinize de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Meclis üyelerinin pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntıları ve talepleri dinleyen Mustafa Esgin, kent genelinde devam eden projelerde gelinen son duruma ilişkin bilgiler verdi.

“Bursa için elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz”

Ziyareti dolayısıyla AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’e teşekkür eden Bursa TB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, şehrin geleceğini ilgilendiren bütün konularda Bursa Ticaret Borsası olarak ellerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini ifade etti. Aydın, “Bizler 97 yıldır gücümüzü üyelerimizden alıyoruz. Korona virüs salgını dolayısıyla içinden geçtiğimiz olağanüstü koşullarda bile üyelerimizin güçlü destekleri ile Borsamızı büyütmeye, kent ekonomisine katma değer oluşturmaya devam ediyoruz. Son dönemde yaşanan ve ekonomik parametrelerle örtüşmeyen gelişmelere rağmen ortaya konulan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedefine Bursa Ticaret Borsası olarak en güçlü desteği sunmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Bütçe oy birliği ile kabul edildi

Yılın son meclis toplantısında konuşmaların ardından Bursa Ticaret Borsası’nın 2021 yılı faaliyet raporu ile 2022 yılı bütçesi ve iş programı meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı bütçesi oy birliğiyle 12 milyon lira olarak kabul edildi. Oylamanın ardından söz alan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “2021 yılı bütçesinin planlandığı şekilde gerçekleşmesinde özverili çalışmalarından dolayı, meclis ve yönetim kurulu üyelerimiz ile genel sekreterliğimize teşekkür ediyorum. Geçen yıla göre yüzde 60 oranında artırdığımız 2022 yılı bütçemizin, her zaman olduğu gibi şeffaf ve hesap verilebilir olmasına özen gösterdik. Pandemi kaynaklı ekonomik sıkıntılara rağmen bu yıl da yine birlik ve beraberlik içerisinde gayretle çalışarak Borsamızı büyütmeye, daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, meclis ve yönetim kurulu üyelerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor, tüm üyelerimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yıl diliyorum” dedi.

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