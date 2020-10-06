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Ticaret borsalarında 717 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında Ağustos 2019-2020 döneminde 717 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.
Ekonomi 06.10.2020, 11:45
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Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu aylar arasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, söz konusu dönemde borsalarda toplam 717 bin 910 ton fındık işlem gördü.
En fazla işlem 144 bin 625 tonla Sakarya'da gerçekleştirilirken bu kenti 137 bin 147 ton ile Ordu, 106 bin 452 tonla Giresun izledi.
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