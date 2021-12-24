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Ticaret Bakanlığından döviz kurundaki düşüşün ardından fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı denetim ekibi, Ankara’da bir markette döviz fiyatlarındaki düşüşün fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığına ilişkin denetim yaptı. İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, “Bakanlığımızca özellikle döviz kuru nedeniyle yaşanan fiyatlarda 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından tüm ülke çapında denetimler yapılmaktadır” dedi.

Ekonomi 24.12.2021, 12:55
Ticaret Bakanlığından döviz kurundaki düşüşün ardından fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı denetim ekibi, Ankara’da bir markette döviz fiyatlarındaki düşüşün fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığına ilişkin denetim yaptı. İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, “Bakanlığımızca özellikle döviz kuru nedeniyle yaşanan fiyatlarda 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından tüm ülke çapında denetimler yapılmaktadır” dedi.

Ticaret Bakanlığına bağlı denetim ekibi, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığında Ankara’da bir yerel markette denetim yaptı. Denetim kapsamında döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı, tedarikçi firmadan alınan bir malın etiket fiyatıyla arasındaki fark ve fiyat etiketi mevzuatına aykırı bir durum olup olmadığı kontrol edildi. Denetim ekibi, başta temel gıda, temizlik ürünleri ve sebze-meyve olmak üzere birçok üründen numune alarak, alışveriş sepetine koydu. Sepetteki ürünler ilk önce kasaya getirilerek, raftaki fiyatı ile kasadaki fiyatı arasındaki fark kontrol edildi. Ardından tedarik firmasından alınan fiyat ile rafa yansıtılan fiyat arasındaki farkın kontrol edilmesi için Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.

Denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, şunları söyledi:

“Özellikle son zamanlarda döviz kuru düşüşüne rağmen fiyatların düşmediğine yönelik bakanlığımıza gelen şikayet ve başvurular üzerine fahiş fiyat denetimleri yapılmaktadır. Bugün de bu kapsamda bu işletmede bir denetim yaptık. Denetim kapsamında temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ürünleri, sebze ve meyveler başta olmak üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına yönelik ürünleri öne çıkararak denetim yapıyoruz. Bugün de bu kapsamda bu işletmede fahiş fiyat artırımı olup olmadığı ve fiyat etiketi mevzuatına herhangi bir uyumsuzluk olup olmadığının denetimini yaptık. Fahiş fiyat artışı denetimlerinde tespit ettiğimiz ürünleri ya da fahiş fiyat olduğunu değerlendirdiğimiz ürünlerin tedarikçi firmanın ya da üretici firmanın satış faturalarını alarak bakanlığımız bünyesinde kurulu bulunan Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettiriyoruz. Kurul, yaptığımız tespit, incelemeler ve onlara sunduğumuz belgeler neticesinde inceleme yaparak, herhangi bir fahiş fiyat artışı varsa cezai işlem uygulamaktadır.”

Yılbaşından sonra ürün başına en düşük idari para cezası 14 bin 860, en yüksek ise 143 bin 860 lira olacak

Genel Müdür Yardımcısı Benli, bu yıl için uygulanan idari cezanın en düşük 10 bin 900, en yüksek ise 109 bin lira olarak uygulandığını hatırlatarak, “Ancak yeni yıla girdiğimizde 2022 yılında bu ceza oranları yeniden değerleme oranında değişeceği için 2022 yılında bir ürün için en düşük ceza 14 bin 860 lira, en fazla da 143 bin 860 lira ceza uygulanacaktır. Şu anda uygulanan ceza bunlardır” dedi.

Vatandaşların haksız fiyat ya da fiyat etiketlerine başvurularını Ticaret Bakanlığının ‘Haksız Fiyat Mobil Uygulaması’ üzerinden yapabilecekleri bilgisini veren Benli, “Ayrıca ALO 175 tüketici hattı ve doğrudan ticaret il müdürlüklerimiz üzerinden yapabileceklerdir. Bakanlığımızca özellikle döviz kuru nedeniyle yaşanan fiyatlarda 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından tüm ülke çapında denetimler yapılmaktadır” diye konuştu.

Benli, denetim yapılan yerel markette fiyat etiketlerinde herhangi bir usulsüzlük tespit etmediklerini ifade ederek, “Ancak fahiş fiyat yönüyle buradan seçtiğimiz ürünlerin faturalarını ve bilgilerini alıp Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal edeceğiz. Kurulda görüşülecek. Burada yaptığımız inceleme kapsamında fiyat etiketlerinde dün itibarıyla değişen fiyatlar var. Birkaç güç öncesinden kur ile bize işletmenin ilettiği hususlar var. Tedarikçi veya üretici firmadan bir önceki fiyattan daha düşük fiyatlar geldiği iletildi. Bunu da etiketlerde gördük. İşletme gelir gelmez o fiyatları aşağı yönlü olarak yansıtmış. O anlamda biz de bunu olumlu görüyoruz. İnşallah bu indirimi diğer ürünlerde de bekliyoruz” dedi.

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