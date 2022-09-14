Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin detaylarını paylaştı

Tüketicilerin elektronik ticarette taraf oldukları mesafeli sözleşmelerin öneminin gün geçtikçe artmasının ardından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Ticaret Bakanlığının detaylarını duyurduğu yönetmelik ile malı iade süresi on günden on dört güne çıkarıldı, iadelerde kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi zorunluluğu getirildi, kişiselleşen bazı ürün grupları sınırları belirlenerek cayma hakkından istisna edildi.

İletişim imkanları ve ödeme sistemlerindeki çeşitlilik başta olmak üzere teknolojide yaşanan gelişmeler ile Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus yapısı, alt yapı yatırımlarının tamamlanması, e-ticaretin getirdiği zaman ve mekan sınırı olmaksızın hızlı ve kolay alışveriş imkanları, satıcı ve ürün çeşitliliğinin fazlalığı, sürekli düzenlenen kampanya ve promosyon ile sektörün yapısı e-ticaret hacminin ve konvansiyonel ticaretten aldığı payın artan bir hızla yükselmesine neden olmasının yanı sıra, bu durum tüketicilerin elektronik ticarette taraf oldukları mesafeli sözleşmelerin ağırlığı ve önemini günden güne artırdı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, 23 Ağustos ve 31932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin detayları paylaşıldı.

Yönetmeliğe göre, platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak aracı hizmet sağlayıcılara tüketicilerin belirli durumlarda bedel iadesi dahil haklarını kullanabilmelerine ilişkin yükümlülükler getirilerek tüketicilerimize yasal haklarının kullanımı hususunda ilave koruma getirildi.

Malı iade süresi on günden on dört güne çıkarıldı

Cayma hakkı kullanımında malı iade süresi on günden on dört güne çıkarıldı. Ayrıca AB Direktiflerine uygun olarak iade masraflarından sorumluluk halleri düzenlenerek örtülü bir maliyet kalemi olarak nihai satış fiyatının tespitinde dikkate alınan iade masraflarının ürün ve tüketici bazında farklılaştırılabilmesi imkanı ile nihai satış fiyatlarında yapılacak indirimler sayesinde sektörel rekabetin ve toplam tüketici refahının arttırılması hedeflendi.

İadelerde kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi zorunluluğu getirildi

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde azami on dört gün içerisinde tüketiciye yapılması zorunlu bedel iadelerine ilişkin olarak kart çıkaran kuruluşlara da kendilerine aktarılan tutarın ulaşmasını takiben kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi zorunluluğu getirilerek tüketicilerin taksitli alışverişlerinde kredi limitlerinin haksız yere azalmasından dolayı finansmana ulaşmalarının önündeki engel kaldırıldı.

Kişiselleşen bazı ürün grupları sınırları belirlenerek cayma hakkından istisna edildi

Standart nitelikteki sınırlı sayıda ürün için kişiselleşmesi nedeni ile satın alınması sonrasında cayma hakkı kullanılan ürünün ceza hukuku bağlamında suç aleti olarak kullanılması başta olmak üzere hukuka aykırı kullanımının yeniden satışa konu edilmesi nedeni ile yeni sahibi olan tüketici bakımından adli ve idari yönden güvenlik riski taşımasının önlenmesi, kıt olan ülke kaynaklarının israfının engellenmesi, tamamına yakınının ithal edilmesi nedeni ile dış ticaret dengesine olumsuz etkisinin önlenmesi amaçları ile bazı ürün grupları sınırları belirlenerek cayma hakkından istisna edildi.

1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek

Yönetmelik değişikliği ile hem satıcı/sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ile kargo şirketleri arasında ticari sözleşmelerin revizyonu ile bilgi işlem sistemlerinde gerekli entegrasyonun yapılabilmesi hem de tüketicilerin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilerek aydınlatılabilmesi için söz konusu değişikliklerin 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girmesi konusu düzenlendi.