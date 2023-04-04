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Ticaret Bakanlığı: "Mart ayında, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesindedir. İthalatımızdaki artışta önemli payı bulunan işlenmemiş altında ise 2023 mart ayı ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 63 oranında artarak 1,7 milyar dolar olmuştur

Ticaret Bakanlığı: "Mart ayında, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesindedir. İthalatımızdaki artışta önemli payı bulunan işlenmemiş altında ise 2023 mart ayı ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 63 oranında artarak 1,7 milyar dolar olmuştur."

Ekonomi 04.04.2023, 11:28
Ticaret Bakanlığı: "Mart ayında, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesindedir. İthalatımızdaki artışta önemli payı bulunan işlenmemiş altında ise 2023 mart ayı ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 63 oranında artarak 1,7 milyar dolar olmuştur

Ticaret Bakanlığı: "Mart ayında, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesindedir. İthalatımızdaki artışta önemli payı bulunan işlenmemiş altında ise 2023 mart ayı ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 63 oranında artarak 1,7 milyar dolar olmuştur."

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