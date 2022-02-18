Ticaret Bakanlığı indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı

Ticaret Bakanlığı indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte yaptığı değişikliğe göre indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak.

Ticaret Bakanlığı’nın indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte yaptığı değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak. Gıda fiyatlarında indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat baz alınırken yönetmelikteki değişiklik 1 Mart’tan itibaren başlayacak.

Stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL arasında para cezası

Haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL, fahiş fiyat artışı yapanlara da 10 bin TL ile 100 bin TL arasında para cezası verilecek.