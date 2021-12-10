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Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 liralık idari para cezası verildiğini duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 liralık idari para cezası verildiğini duyurdu.
Ekonomi 10.12.2021, 15:54
Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 liralık idari para cezası verildiğini duyurdu.