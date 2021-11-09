Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde el konulan araçları uygun fiyattan satışa çıkarıyor
Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde el konulan araçları uygun fiyattan satışa çıkarıyor. Genelde yabancı plakalı olan araçlar Türk plakası alındıktan sonra trafiğe çıkabiliyor.
Döviz kurundaki artış, çip krizi ve pandeminin etkisiyle ülkemizde sıfır ve ikinci el otomobillerin fiyatları yükselirken vatandaşlar alternatif aramaya devam ediyor.
Ticaret Bakanlığı kendi bünyesinde otomobil satışı gerçekleştiriyor. Gümrüklerde el konulan otomobiller piyasa fiyatına göre daha düşük fiyattan alıcı buluyor. İhale ile satılan otomobiller Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor.
Peki hangi otomobil kaç liraya satılacak?
2004 model KIA Sorento
İhale başlangıç bedeli: 76 bin 125 lira
2006 model Renault Megane
İhale başlangıç bedeli 52 bin 500 lira
2006 model Mercedes Benz B170
İhale başlangıç bedeli: 100 bin 725 lira
2005 model Ford Mustang
İhale başlangıç bedeli: 349 bin 500 lira
2009 model Mercedes Benz E250 CDI
İhale başlangıç bedeli: 266 bin 325 lira
2007 model BMW X3
İhale başlangıç bedeli 237 bin lira
2010 model Ford Mondeo
İhale başlangıç bedeli: 153 bin 500 lira
2009 model Mercedes Benz CLC 220 CDI
İhale başlangıç bedeli: 160 bin lira
2001 Mercedes Benz A170 CDI
İhale başlangıç bedeli: 85 bin lira
2007 Seat Alhambra
İhale başlangıç bedeli: 59 bin 750 lira
2000 model Lıncoln Town Car
İhale başlangıç bedeli: 375 bin lira