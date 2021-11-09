Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde el konulan araçları uygun fiyattan satışa çıkarıyor

Döviz kurundaki artış, çip krizi ve pandeminin etkisiyle ülkemizde sıfır ve ikinci el otomobillerin fiyatları yükselirken vatandaşlar alternatif aramaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı kendi bünyesinde otomobil satışı gerçekleştiriyor. Gümrüklerde el konulan otomobiller piyasa fiyatına göre daha düşük fiyattan alıcı buluyor. İhale ile satılan otomobiller Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor.

Peki hangi otomobil kaç liraya satılacak?

2004 model KIA Sorento

İhale başlangıç bedeli: 76 bin 125 lira

2006 model Renault Megane

İhale başlangıç bedeli 52 bin 500 lira

2006 model Mercedes Benz B170

İhale başlangıç bedeli: 100 bin 725 lira

2005 model Ford Mustang

İhale başlangıç bedeli: 349 bin 500 lira

2009 model Mercedes Benz E250 CDI

İhale başlangıç bedeli: 266 bin 325 lira

2007 model BMW X3

İhale başlangıç bedeli 237 bin lira

2010 model Ford Mondeo

İhale başlangıç bedeli: 153 bin 500 lira

2009 model Mercedes Benz CLC 220 CDI

İhale başlangıç bedeli: 160 bin lira

2001 Mercedes Benz A170 CDI

İhale başlangıç bedeli: 85 bin lira

2007 Seat Alhambra

İhale başlangıç bedeli: 59 bin 750 lira

2000 model Lıncoln Town Car

İhale başlangıç bedeli: 375 bin lira