Ticaret Bakanı Pekcan’dan İTO’ya ziyaret
TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN, İSTANBUL TİCARET ODASINI ZİYARET ETTİ.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Taşhan Ek Hizmet Binası’nın ve İTO’nun Eminönü’ndeki Kitap İstanbul adlı kitap evinin açılışını yaptı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Taşhan Ek Hizmet Binası’nın ve İTO’nun Eminönü’ndeki Kitap İstanbul adlı kitap evinin açılışını yaptı. Bakan Pekcan, açılışta hizmete giren iki yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi. Daha sonra İTO’yu ziyaret eden Bakan Pekcan, İstanbullu 430 bin firmayı temsil eden 261 Meclis Üyesi ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Meclis üyeleri ile video konferans yöntemiyle bir araya gelen Bakan Pekcan’a, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, pandemi bağlamında iş dünyasının talep ve beklentilerini içeren bir rapor sundu.
Bakan Pekcan, İstanbul iş dünyasının Kovid-19 salgını ve güncel ticari faaliyetlere ilişkin sorularına yanıt verdi. Toplantıda İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in, Bakan Pekcan’a, ’Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını bağlamında iş dünyasının Ticaret Bakanlığı’ndan talep ve beklentileri’ başlıklı raporu sunduğu öğrenildi.
Avdagiç, pandemi döneminde İTO’dan Bakanlığa ulaşan her sorunla anında ilgilenildiğini ve çözüme kavuşturulması için gayret gösterildiğini belirterek, Bakan Pekcan ve Bakanlık yöneticilerine teşekkürlerini ifade etti.
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25