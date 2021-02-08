Ticaret Bakanı Pekcan, Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Bektshi ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Kreshnik Bektshi ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede Türkiye ile Makedonya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Toplantıda iki ülke arasında 2001 yılından beri yürürlükte olan ve ticari ilişkilere önemli bir katkıda bulunan Serbest Ticaret Anlaşmasının güncellenmesi ve hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi için de müzakereler başlatılması yönünde karar alındı.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki iş birliği fırsatlarına değinilen görüşmede, yatırımların artırılması çağrısında bulunuldu. Görüşmede ayrıca bu yıl içerisinde en kısa sürede Karma Ekonomik Komisyon toplantısı ve yılın ilk yarısında bir yatırım forumu düzenlenmesi hususunda da mutabık kalındı. Ayrıca, Türk firmalarının Makedonya’da enerji projelerine daha fazla iştirak etmesi hususu da değerlendirildi.