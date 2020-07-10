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Ticaret Bakanı Pekcan: “İlk aşamada kadın emeği olan kooperatifleri desteklemeyi amaçlıyoruz”

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN, "KADINLARIN OLUŞTURDUĞU, KADIN EMEĞİ, KADININ ÜRETİMİ, ETKENLİĞİ OLAN KOOPERATİFLERİ DESTEKLEMEYİ İLK AŞAMADA AMAÇLIYORUZ. SONRA BÜTÜN KOOPERATİFLERİMİZE GELECEĞİZ. BURADA KADININ GÜÇLENMESİNİ ÖN PLANDA TUTUYORUZ. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARINDA DESTEK VERMEYİ PLANLIYORUZ” DEDİ.

Ekonomi 10.07.2020, 13:08
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Ticaret Bakanı Pekcan: “İlk aşamada kadın emeği olan kooperatifleri desteklemeyi amaçlıyoruz”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kadınların oluşturduğu, kadın emeği, kadının üretimi, etkenliği olan kooperatifleri desteklemeyi ilk aşamada amaçlıyoruz. Sonra bütün kooperatiflerimize geleceğiz. Burada kadının güçlenmesini ön planda tutuyoruz. Makine ve ekipman alımlarında destek vermeyi planlıyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) tanıtım toplantısına katılarak, çeşitli illerden toplantıya video konferans yöntemiyle katılan kooperatifçilerle görüştü.

KOOP-DES tanıtım toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın kooperatifçilere seslenerek, “Bilin burada sizin bir bakanlığınız var. Kadın kooperatiflerinin, kadın girişimcilerin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Amacımız, kadınların ekonomik hayata entegrasyonu, el birliği, güç birliği. Burada kadınlarımızın bir araya gelerek nasıl bir dayanışma ruhu sergilediğini gördük. Üstelik; yerel, yerinde, doğal, ekolojik, çevreye duyarlı ve kadın girişimcilerin tek başlarına cesaret edemedikleri girişimleri bir araya gelerek daha güçlü bir yapıya kavuşturarak hem kendi ekonomik refahlarını hem de toplumsal refahı sağlayacak güçteler. Biz bu konuda kadınlarımızı daha fazla cesaretlendirmek için Ticaret İl Müdürlerimizi de talimatlandırdık. Bundan sonra kadın kooperatiflerimizle daha sık bir araya gelecekler. İnşallah biz de desteklerimizle daha fazla yanınızda olacağız. Zaten sadece kadınlarımızın üretime yönelmesi değil, aynı zamanda hem Türkiye geneline hem de dünya geneline ulaşmaları için çalışmalar yapılıyor. Bakanlık olarak biz hem e-ticaret hem dış ticaret hem de girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Pandemi döneminde bu çalışmalarımızı sanal ortamlara taşıdık. Bunlardan da yararlanmanızı istiyorum. Buralarda sizlere hitap eden çok destek var” ifadelerini kullandı.

“300 civarında kadın kooperatifimiz var”

Pekcan, toplantının amacının kadın kooperatiflere verilecek desteklerle ilgili olduğunu belirterek, “Kadın kooperatiflerimiz biraz daha güçlendikleri zaman; e-ticaret ve ihracata başladıklarında yine çok güzel desteklerimiz var. E-ticaret alanında, e-ticaret sitelerine kayıt olduklarında yüzde 80’ine kadar Bakanlık karşılıyor. Bu desteği 2 yıl süreyle de devam ettiriyoruz. 300 civarında kadın kooperatifimiz var. Güçlenmesi ve daha geniş kapsamda hizmet vermesi ile alakalı çalışmalarımızı yürüteceğiz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine baktığımızda kooperatiflerin o ülkelerin ekonomilerine ne büyük katkılar sağladığını görüyoruz. Kooperatifler yerel kaynağı en iyi şekilde değerlendirebilen kaynakları. El birliği, güç birliğiyle bir araya gelerek dayanışma ruhumuzu sergilememiz lazım” ifadelerini kullandı.

“Devletin kaynaklarını da en doğru ve en etkin şekilde yönlendirmek için el birliğiyle çalışacağız”

Türkiye’nin birçok yerinde tarihsel zenginlikler olduğunu vurgulayan Pekcan, “Bunları üretime, ticarete, ekonomiye nasıl kazanabiliriz bunun üzerinde duracağız. Ülkemizdeki kooperatifçiliğin gelişmesi için adımlar atacağız. Gerek tarımsal ürünlerde gerek el sanatlarında gerekse turizme yönelik faaliyetlerde yerel potansiyellerin oldukça üretken olduğunu görebiliyoruz. Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimizin sermayelerine katkı sunmayı hedefliyoruz. KOOP-DES programının amacı faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamak. Öz kaynak yetersizliği bulunan kooperatiflerimiz ve üst kuruluşlarına mali destekte katkı sağlamak. Yeni alanlarda girişimci ve ihracatçı olmaya özendirmek. Bireysel tasarrufları kooperatifleştirmeye yönlendirmek. Devletin kaynaklarını da en doğru ve en etkin şekilde yönlendirmek için el birliğiyle çalışacağız. Ayakları yere basan, sonuç odaklı projeleri de desteklemiş olacağız” dedi.

“Kadının güçlenmesini ön planda tutuyoruz”

İlk aşamada kadınlar tarafından oluşturulan kooperatiflere yardım edileceğini söyleyen Pekcan, 15 Temmuz itibariyle de 81 ilde İl Ticaret Müdürlüklerinin projeleri değerlendirerek destekleri açıklamaya başlayacağını ekledi. Pekcan, “Kadınların oluşturduğu, kadın emeği, kadının üretimi, etkenliği olan kooperatifleri desteklemeyi ilk aşamada amaçlıyoruz. Sonra bütün kooperatiflerimize geleceğiz. Burada kadının güçlenmesini ön planda tutuyoruz. Makine ve ekipman alımlarında destek vermeyi planlıyoruz. Yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakım evleri, yazılım kooperatifleri, halıcılık, arıcılık, balıkçılık, okul servisleriyle ilgili kooperatifleri desteklemeyi istiyoruz. Belki okul servislerinde çocuklarımıza, en güzel alakayı kadın şoförlerimiz gösterebilir. Yeni projelerle gelen herkese imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye çalışacağız. Sergi ve fuar katılımlarını da destekleyeceğiz ve buralarda nitelikli projelerde çalıştıracakları nitelikli personele de istihdam desteği vermeyi planlıyoruz. Bu desteklerimizde kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75’e kadar, diğer yörelerde yüzde 50’ye kadar ve öncelikli olarak 150 bin Türk Lirası’na kadar hibe desteği vereceğiz. Buralardaki projeler son derece önemli. Bize getirilecek projeler 15 Temmuz’dan itibaren İl Ticaret Müdürlüğümüzde değerlendirerek destekleri açıklamaya başlayacak. Projeleri son derece önemsiyoruz ve arttırılmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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