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Ticaret Bakanı Pekcan 6 aylık e-ticaret verilerini açıkladı

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN, “E-TİCARETİN NE KADAR KRİTİK BİR FAALİYET ALANI OLDUĞU COVİD-19 PANDEMİSİYLE BİRLİKTE DAHA ÇOK ORTAYA ÇIKTI. 2020 YILI İLK 6 AY İTİBARIYLA ÜLKEMİZDE E-TİCARET HACMİ 91,7 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR” DEDİ.

Ekonomi 20.08.2020, 13:25
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Ticaret Bakanı Pekcan 6 aylık e-ticaret verilerini açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “E-ticaretin ne kadar kritik bir faaliyet alanı olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte daha çok ortaya çıktı. 2020 yılı ilk 6 ay itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 91,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye’nin bu yılın ilk 6 aylık elektronik ticaret (e-ticaret) verilerini açıkladı. Covid-19 tedbirleri kapsamında Ticaret Bakanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya sınırlı sayıda basın mensubu katıldı.

Bakan Pekcan, E-Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ve eticaret.gov.tr portalının tanıtıldığını hatırlatarak, ilk e-ticaret verilerinin paylaşıldığını aktardı. Türkiye’nin 2019 yılı toplam e-ticaret hacminin 136 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirten Pekcan, “E-ticaretin genel ticarete oranı 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 8,4 iken, bu oran 2020nin ilk 6 ayında yüzde 14,2’ye yükseldi. Bundan böyle bu verileri düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

2020 yılı ilk 6 aylık verilerini 2019 yılı ilk 6 aylık verileriyle kıyaslayarak aktaran Pekcan, “E-ticaretin ne kadar kritik bir faaliyet alanı olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte daha çok ortaya çıktı. Gerek iç ticarette, gerekse dış ticarette tüm sektörlerimizin e-ticareti etkin olarak kullanması önem kazanmıştır. Küresel e-ticaret merkezi olmamız mümkündür. Biz çalışmalarımızı bu vizyonla yönlendiriyoruz. Covid-19 bize e-ticaret olanaklarını çok daha iyi kullanma olanağı sağlamıştır. Portalımızı Mart ayı sonu itibarıyla açmış bulunuyoruz. O günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullanmaya başladı. E-ticaret akademimizi ücretsiz ve online olarak e-ticaret ve e-ihracat eğitimi veriyoruz hem vatandaşlarımıza hem de ticaret erbabımıza. Buradan 24 bin kişi yararlandı. Aynı zamanda e-ticaret danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu danışmanlık hattını da 6 bin 500 kişi kullandı” ifadelerini kullandı.

ETBİS’in kullanıcı verilerini de paylaşan Pekcan, “ETBİS kullanıcı verilerine baktığımızda yüzde 37,5’inin 25-34 yaş arasında, yüzde 22,5’inin 35-44 yaş arasında, yüzde 12,3’ünün de 45-54 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. 2020 yılı ilk 6 ay verilerimiz 91,7 milyar TL olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bunun yüzde 91 yurt içi harcamalardan, yüzde 5’i diğer ülkelerden Türkiye’nin alımları ve yüzde 4’ü de diğer ülkelerin Türkiye’den alımlarını kapsamaktadır. Ödeme yöntemleri itibarıyla baktığımızda oranın yüzde 63,3’ünün kredi kartıyla, yüzde 32,7’si havale/EFT yoluyla, yüzde 4’ünün de kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleştiğini görüyoruz. İl bazında baktığımızda toplam e-ticaretimizin yüzde 60’ının 3 ilimizden sağlandığını görüyoruz. Bunun da yüzde 47’si İstanbul, yüzde 8’i Ankara, yüzde 5’i de İzmir’de gerçekleşmektedir. Ayrıca haftanın ilk günlerinde e-ticaret hacminin daha yüksek, hafta sonunda azaldığını görüyoruz” diye konuştu.

2019-2020 yıllarının ilk 6 aylık dönemini de kıyaslayan Pekcan, “2019 yılıyla mukayese ettiğimizde 91,7 milyar 6 aylık veri yüzde 64 artış göstermektedir. 2019’un ilk 6 aylık verisi 55,9 milyar TL” diyerek, ilk 6 aylık veriin de 91,7 milyar TL olduğunu vurguladı. Pekcan, toplam sipariş adedinin ise 2019 yılında 558,7 milyondan 2020 yılında 850,7 milyona ulaştığını aktardı.

En çok artış gösteren sektör karşılaştırmasını da açıklayan Pekcan, “İlk 6 ayda geçen seneye göre yüzde 90 artışla beyaz eşya sektörünü görüyoruz. Beyaz eşyayı yüzde 45 artışla giyim, yüzde 58 artışla elektronik, yüzde 95 artışla ev bahçe sektörünü görüyoruz” dedi.

En çok azalış gösteren sektörleri de açıklayan Pekcan, yüzde 42’lik bir azalışla havayolu sektöründe en çok azalışın gözlemlendiğini aktardı. Bakan Pekcan, havayolu sektörünü ise yüzde 51’lik oranla seyahat sektörü, yüzde 42’lik oranla konaklama sektörü, yüzde 24 oranla eğlence ve sanat sektörü, yüzde 10’luk oranla araç kiralama sektörünün takip ettiğini belirtti.

Covid-19 sürecinin de mukayesesini yapan Pekcan, 2019-2020 yıllarının Mart, Nisan ve Mayıs aylarının karşılaştırmasını aktardı. Pekcan, “Gıda, süpermarkette yüzde 420, kimyasallarda yüzde 169, beyaz eşyada yüzde 102, anne ve bebek ürünlerinde yüzde 86’lık oranda artış olduğunu görüyoruz. Konaklamada yüzde 80, seyahat-taşımacılıkta yüzde 76, havayollarında da yüzde 75’lik azalma görüyoruz. E-ticaret sitemizden bu bilgileri sağlıklı şekilde yayınlamaya devam edeceğiz” dedi.

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