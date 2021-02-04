banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Beynini bilgisayara bağlayacak
Beynini bilgisayara bağlayacak

Ticaret Bakanı Pekcan: “1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar lira kredisi Haziran sonuna kadar ertelendi”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır’da iş dünyası ile bir araya geldi. Bakan Pekcan, “1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar lira kredisi Haziran sonuna kadar ertelendi. Diyarbakır, yüzde 16.4 ihracat artışı ile 255 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi” dedi.

Ekonomi 04.02.2021, 14:17
2
Ticaret Bakanı Pekcan: “1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar lira kredisi Haziran sonuna kadar ertelendi”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır’da iş dünyası ile bir araya geldi. Bakan Pekcan, “1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar lira kredisi Haziran sonuna kadar ertelendi. Diyarbakır, yüzde 16.4 ihracat artışı ile 255 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi” dedi.

Diyarbakır’a gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, valilik konutunda iş dünyası ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan, esnafa müjdeli haber verirken, Diyarbakır’ın ihracat rakamlarını açıkladı. Bütün dünyanın pandemi nedeniyle hem sağlık hem ekonomik alanda çok zorlu süreçten geçtiğini vurgulayan Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı liderliğinde hem sağlık alanında hem de ekonomik aslında diğer ülkelerden ayrışarak çok başarılı bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Bakan Pekcan, “İş insanımızın, esnafımızın bu süreçteki zorlukların farkındayız. Devlet olarak yanlarında olduğumuz her an hissettirmek için gayret sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 14 Aralıkta esnaflara yönelik 3 ay süreyle 1000 lira gelir kaybı desteği ve büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği yardımı açıkladı. Gene geçtiğimiz günlerde özellikle kafe, restoranlarda cirosu 3 milyon liraya kadar olan işletmelerin ciro kaybının yüzde 50 ve üzeri olduğu işletmelerde ciro kaybının yüzde 3’ü kadar 2 bin liradan az, 40 bin liradan çok olmamak üzere gelir kaybı desteğini devreye aldık. IMF’nin en son açıkladığı rakamlara göre 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,5 küçüleceği, bizim en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yüzde 7 ile 10’da küçüleceği. Japonya’nın yüzde 5, Almanya’nın yüzde 5, İngiltere’nin yüzde 10, ABD’nin yüzde 3,5 küçülmesinin beklendiği 2020 yılında biz üçüncü çeyrekte göstermiş olduğumuz yüzde 6.7 büyüme ile ve IMF tarafında 2020 yılını pozitif büyüme ile kapayacak az sayıda ülkelerden olduğumuz ve Türkiye’nin büyümesi 1.2 olarak beklendiği açıklanmış bulunmakta. Bunu her insanımızın emeğiyle gerçekleştiriyoruz. Gene bu süreçte Türkiye gerçekten ihracatta üçüncü çeyrekte yüzde 33.4 büyüme gerçekleştirdik. Son çeyrekte de önceki çeyreğe göre yüzde 18.4 büyüme gerçekleştirdik. Bir önceki seneye göre yüzde 6 büyüme gerçekleştirdik” dedi.

“Diyarbakır, yüzde 16.4 ihracat artışı ile 255 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi”

İlk defa çeyreklik ihracatının 50 milyarı aşarak 51.2 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Bakan Pekcan, "2020 yılı ihracatımız orta vadeli hedefimizin de üzerine çıkarak 169 buçuk milyar olarak gerçekleştirdik. Gene çok şükür ocak ayında da bu trendimiz devam ediyor. 15 milyarın üzerine çıkarak ocak ayı ihracatı olarak en yüksek rakamı yakaladık. Diyarbakır üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Esnaf sanatkarla TESKOP aracılığıyla düşük faizli kredi kullanıyorlar. Ve kredi toplam tutarı 68 milyar dolara ulaştı ve bunun sadece 42 milyar doları 2020 yılında verildi. Bu kredilere baktığımız zaman Diyarbakır’a 4 milyon lira kredi verdiğimizi görüyoruz. Bugün yine müjdeli bir haberle geldik. Düşük faizli kredi kullanan TESKOP kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımız yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar lira kredisi Haziran sonuna kadar ertelendi. Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 42 azaldığı dönemde Türkiye, ocak, kasım döneminde 6. 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım almış bulunmakta. Son iki sende Diyarbakır’a Ticaret Bakanlığı olarak 7 milyon lira ihracat desteği verdik. Diyarbakır’da bizi mahcup etmedi. Yüzde 16.4 ihracat artışı ile 255 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İnşallah 2021’de bu rakamları artırarak sürdüreceğiz. Kadın kooperatiflerimiz için 150 bin liraya kadar olan desteklerden Diyarbakır’da 5 kadın kooperatifimiz yararlandı. Ve 452 bin lira da kadın kooperatiflerimize destek verdik. 2021’de de bu süreci devam ettireceğiz. Başvuru süreçlerimiz 28 Şubatta kadar da devam edecek” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 22 38
5. Trabzonspor 21 36
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 21 40
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 20 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Newcastle 22 22
16. Burnley 21 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16