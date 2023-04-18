Ticaret Bakanı Muş: “Samsun Türkiye ihracatının yüzde 2’sini yapabilecek altyapıya sahip"

SAMSUN (İHA) – Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Muş, işadamları ve sanayicilerle bir araya geldiği toplantıda Samsun’un yüzde 0,5 olan toplam ihracatta payının yüzde 2’ye çıkartabilecek altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun’da Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) Müşterek Meclis Toplantısı’na katıldı. İldeki sanayici ve işadamları ile bir araya gelen Bakan Muş, Samsun’un ticaret potansiyelini ve bundan sonra yapılabilecek gelişmeler hakkındaki görüşlerini paylaştı. İhracat rakamlarını daha da arttırmaya yönelik çalışmalara hız vereceklerinin altını çizen Bakan Muş, Samsun’un ihracat payını 4 katı arttıracak altyapıya da sahip olduğunu ifade etti.

“2022’de Samsun’dan 171 ülkeye ihracat yapıldı”

Samsun’un ihracat kapasitesi hakkındaki bilgileri paylaşan Bakan Muş, “Samsun gibi bir tarım, sanayi, turizm şehri ve bir üretim şehri, ticaret şehri limanlarından dolayı. Dolayısıyla hem yüz ölçümü, hem sahile olan kıyısı. Hem nüfusu Samsun’un şu anki mevcut ekonomik durumundan çok daha büyük bir potansiyel içinde barındırdığını bize gösteriyor. Şimdi Samsun ilinin 2022 yılındaki ihracatı 1,3 milyar dolara çıktı. Bunu üretilen alana göre aldığınız zaman yani üretim bölgesine göre aldığınız zaman bu ihracatı 1,6 milyara çıkıyor. Çünkü bu ihracatın bir kısmı farklı yerlere kaydediliyor. Ama 2024’ün başından itibaren ihracat rakamları, istatistikleri yapılan ihracatın üretildiği yere göre tutulmaya başlayacağı için daha gerçekçi rakamları bize verecektir. İthalatta 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Samsun ihracatı ithalatı karşılama oranlarına baktığımız zaman 2002 yılına göre yüzde 115,9 olarak gerçekleşmişti. Yani Samsun burada net ihracatçı bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. İhracat sıralamasında Samsun Türkiye’de 9. sırada. 2022 yılında Samsun’dan ihracat gerçekleştirilen, 525 firma bulunuyor. Yine 2022’de 171 ülkeye ihracat yapılmıştır. İhracattaki ilk 10 ürüne baktığımız zaman fasıl olarak baktığımız zaman ilk sırada değirmencilik ürünleri geliyor. Bunu demir ve çelik takip ediyor. Yine 3. sırada motorlu kara taşıtları ihracatı giriyor. Kazanlar ve makinalar, balıklar, demir veya çelikten eşya, elektrikli makineler, silahlar ve mühimmatlar yine önemli bir ihracat kalemi olarak dikkat çekiyor. Yenilen meyveler ve sert kabuklu diğer meyveler şeklinde bir sıralaması söz konusu” dedi.

“Samsun Türkiye ihracatının yüzde 2’sini yapabilecek altyapıya sahip”

Yüzde 0,5 olan toplam ihracattaki payın da yüzde 2 seviyelere yükseltilebileceğine değinen Bakan Muş, “Samsun’da yürüyen organize sanayi bölgesi çalışmaları süren, devam eden şu an bizimle ilgilendiğimiz belli birkaç tane projesi var. İnşallah bunların da hayata geçmesiyle beraber Samsun üretim altyapısını iyi bir noktaya taşıdığımız andan itibaren daha ciddi ve büyük yatırımcıları bu şehre Kazandırmak için uğraşacağız. Çünkü limanları belli bir noktaya gelmiş. OSB’leri var. Büyüme potansiyeli büyüme alanlarını ortaya çıkartıp ona göre yatırımcıyı buraya inşallah çekmiş olacağız. Dolayısıyla bu şehri ihracatının toplam şu an 250 milyar dolardan aldığı pay 1,3 milyar dolar. Hemen hemen yüzde 0,5’i kadar. Dolayısıyla önce bunu yüzde 1’e sonra da bunun yüzde 2-3’e doğru yukarıya doğru oransal olarak çıkartmamız gerektiği kanaatindeyim. Rahat bir şekilde Samsun Türkiye ihracatının yüzde 2’sini de yapabilecek bir altyapıya sahip. Çünkü liman altyapısı, lojistik altyapısı, iş dünyası, müteşebbisleri, buraya ihtiyaç duyan mühendislerin gelmesi, bunların hepsine baktığınız zaman bu şehir bunları karşılayabilir diye düşünüyorum. Biz de bunların gerçekleşmesi için büyük bir çaba içerisinde olacağız” diye konuştu.

Başkan Murzioğlu: “Türkiye’yi kuzeyden güneye kesen yük taşımacılığı için direkt demir yolu hattı oluşturulmalı”

Şehrin ihracat kapasitesinin artması için düşündükleri çalışmaları açıklayan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, “Samsun tarih boyu bölgenin ticari ve sınai kalkınması adına büyük önem üstlenmiş, bölgenin lokomotif şehri konumundadır. Bizim şehir olarak lojistik merkezi olma iddiamız var. Şehrimize şu an yüzde 100’lük doluluk oranına erişmiş büyük ölçekli bir lojistik merkez kazandırdık. Bu iddiamızın güçlenmesi için lojistik adına argümanlarımızın da güçlenmesi gerekmektedir. Öncelikle uçak seferlerimizin özellikle Ankara – Samsun hattı olmak üzere İstanbul, İzmir ve Antalya’ya sefer sayıları artmalı ve saatler düzenlenmelidir. Samsun-Ankara arası yük treni hattı kısaltılmalıdır. Amasya – Kırıkkale arasına 170 km’lik bir demiryolu yapılması halinde bu hat daha etkin kullanılacaktır. Bu proje tamamlandıktan sonra Ankara – Mersin arası yük taşımacılığı tren hattı da kısaltılıp, Türkiye’yi kuzeyden güneye kesen yük taşımacılığı için direkt demir yolu hattı oluşacaktır. Bakanımıza, toplantımıza katıldığı ve bizleri dinledikleri için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Toplantı, açılış kısmının ardından basına kapalı bir şekilde soru-cevap kısmı ile devam etti. Toplantıya ayrıca TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ile TSO Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.