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Ticaret Bakanı Muş: "Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetim
Ticaret Bakanı Muş: "Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız."
Ekonomi 13.02.2022, 12:59
Ticaret Bakanı Muş: "Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız."