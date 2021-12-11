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Numan Kurtulmuş: “Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır”
Ticaret Bakanı Muş: "Bu sabah, Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1.000.000’uncu ihracat beyannamesini onayladık. Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdürece
Ticaret Bakanı Muş: "Bu sabah, Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1.000.000’uncu ihracat beyannamesini onayladık. Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz."
Ekonomi 11.12.2021, 13:46
Ticaret Bakanı Muş: "Bu sabah, Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1.000.000’uncu ihracat beyannamesini onayladık. Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz."