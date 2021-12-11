Ticaret Bakanı Muş: "Bu sabah, Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1.000.000’uncu ihracat beyannamesini onayladık. Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdürece

Ticaret Bakanı Muş: "Bu sabah, Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1.000.000’uncu ihracat beyannamesini onayladık. Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz."