Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Ocak ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 28 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. Ocak ayında enerji ithalatımız 9 milyar dolar olarak gerçeklemiş durumdadır. Enerji hariç bakıldığında Ocak ayında ith

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Ocak ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 28 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. Ocak ayında enerji ithalatımız 9 milyar dolar olarak gerçeklemiş durumdadır. Enerji hariç bakıldığında Ocak ayında ithalatımız 19 milyar dolar seviyesinde realize edilmiştir. Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç bakıldığında yüzde 88,3 olarak kaydedilmiştir."