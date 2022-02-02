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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Ocak ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 28 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. Ocak ayında enerji ithalatımız 9 milyar dolar olarak gerçeklemiş durumdadır. Enerji hariç bakıldığında Ocak ayında ith
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Ocak ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 28 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. Ocak ayında enerji ithalatımız 9 milyar dolar olarak gerçeklemiş durumdadır. Enerji hariç bakıldığında Ocak ayında ithalatımız 19 milyar dolar seviyesinde realize edilmiştir. Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç bakıldığında yüzde 88,3 olarak kaydedilmiştir."
Ekonomi 02.02.2022, 12:00
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Ocak ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 28 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. Ocak ayında enerji ithalatımız 9 milyar dolar olarak gerçeklemiş durumdadır. Enerji hariç bakıldığında Ocak ayında ithalatımız 19 milyar dolar seviyesinde realize edilmiştir. Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç bakıldığında yüzde 88,3 olarak kaydedilmiştir."