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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Köpek Eğitim Merkezimizde, henüz yavru iken özenle eğitmeye başladığımız yerli ırk köpeklerimiz, ilk defa bu yıl teşkilatımızın bünyesinde hizmet vermeye başladı."
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Köpek Eğitim Merkezimizde, henüz yavru iken özenle eğitmeye başladığımız yerli ırk köpeklerimiz, ilk defa bu yıl teşkilatımızın bünyesinde hizmet vermeye başladı."
Ekonomi 10.01.2022, 12:15
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Köpek Eğitim Merkezimizde, henüz yavru iken özenle eğitmeye başladığımız yerli ırk köpeklerimiz, ilk defa bu yıl teşkilatımızın bünyesinde hizmet vermeye başladı."