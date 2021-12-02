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Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: “Asgari ücretin yüzde 50 zam yapılarak 4 bin 235 TL seviyesine getirilmesi lazım”
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 puan artış ile yüzde 80’e ulaşmış, enerji hariç bu değer yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir."
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 puan artış ile yüzde 80’e ulaşmış, enerji hariç bu değer yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir."
Ekonomi 02.12.2021, 12:07
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 puan artış ile yüzde 80’e ulaşmış, enerji hariç bu değer yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir."