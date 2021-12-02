Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 puan artış ile yüzde 80’e ulaşmış, enerji hariç bu değer yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir."