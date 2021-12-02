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Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: “Asgari ücretin yüzde 50 zam yapılarak 4 bin 235 TL seviyesine getirilmesi lazım”
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İthalatımız kasım ayında geçtiğimiz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 milyar dolar olmuştur. Ocak-kasım dönemi ithalatımız 2021’in aynı dönemine göre yüzde 22,9 artışla 242,3 milyar dolar olarak gerçekleşm
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İthalatımız kasım ayında geçtiğimiz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 milyar dolar olmuştur. Ocak-kasım dönemi ithalatımız 2021’in aynı dönemine göre yüzde 22,9 artışla 242,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."
Ekonomi 02.12.2021, 12:08
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İthalatımız kasım ayında geçtiğimiz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 milyar dolar olmuştur. Ocak-kasım dönemi ithalatımız 2021’in aynı dönemine göre yüzde 22,9 artışla 242,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."