Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İhracatta eşiği aştık, rekoru Cumhurbaşkanı açıklayacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB Müşterek Konsey Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, ihracatta rekor kırıldığını söyledi. Mehmet Muş, “Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi, çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak. Türkiye ekonomisi, 2022 yılında ve devamında da ihracatla büyümeye devam edecektir” dedi.

Mehmet Muş, 2022 yılında ihracat desteği için 5,2 milyar TL ödenek ayrıldığını kaydeden Mehmet Muş, finansmana erişim amaçlı kurulan “İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi- İGE”nin faaliyete başlayacağını bildirdi.

Serbest pazar ekonomisiyiz, denetimler sürecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son dönemde yapılan denetimlere de değinerek, bunun serbest piyasa kuralları içinde olduğunu vurguladı. “Türkiye, serbest piyasa ekonomisine sahiptir ve bu serbest piyasa ekonomisini korumaya kararlıdır” diyen Mehmet Muş, bunun kuralsız ve sınırsız bir piyasa anlamına gelmediğini vurguladı. Arz-talep dengesi dışında, serbest rekabete aykırı fiyat hareketleri gözlendiğini belirten Mehmet Muş, “Bu tür serbest piyasayı bozucu, arz ve talep dengesiyle açıklanamayacak olan fiyat hareketlerini devlet olarak yakından takip ediyoruz. Ticari hayattaki kurallara aykırı hareket etmek suretiyle tüketicilerimizin mağdur olmasına neden olan kişilerle ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Bu noktada, üretim ve tedarik zincirinin her halkasında devlet olarak tüketicilerimizi koruyacak adımlarımızı atıyoruz” dedi.

“Gıdada fiyat düşüşü beklentisi haklı bir beklenti”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda fiyatlarında kur değişimi kaynaklı maliyet artışının farkında olduklarını ancak kurdaki gevşemenin “haklı beklenti” olduğunu söyleyen Mehmet Muş, “Evet, kur farklılıklarından kaynaklı bir maliyet artışı olmuştu, ancak son süreçte kurlarda bir gevşeme gerçekleşti. Bunun sonucu olarak da vatandaşlarımızda fiyatların inmesi yönünde haklı bir beklenti oluşmuştur. Bu beklentinin karşılık bulmasını bekliyor, süreci yakından takip ettiğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak, Perakende satış noktaları başta olmak üzere tedarik zincirinin tüm aşamalarına yönelik 81 ilde teftiş ve denetimler gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu denetimlerimiz artarak sürecektir” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalar daha vicdanlı davranmalı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, Merkez Bankası politika faizinin yüzde 14 olmasına karşılık, ticari kredilerin yüksek faizli seyrettiğini belirterek, “Son günlerde kredi faizlerini olağan üstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25-30’ler seviyesinde, hatta Kredili Mevduat Hesaplarına 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretim-yatırım-istihdamı ve ihracatı artıracaksak, hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakarlık yapmalıyız. Feda reel sektörde, kar mali sektörde, şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hizmet ve ticaret kesiminde salgın etkilerinin sürdüğünü ve bu nedenle desteklerin devam etmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında, kamudan alacağı olan firmaların alacaklarının ödenmeye başlamasını olumlu bulduklarını kaydetti.

Hisarcıkloğlu TL’nin olağan dışı değer kaybının durmasını da olumlu bulduklarını vurgulayarak, “Türk Lirasında yaşanan olağandışı değer kaybının büyük ölçüde geri alınmış olmasını olumlu buluyor ve piyasalarda istikrarın teminine yönelik her adımı destekliyoruz.

Yüksek faiz yükünden kurtulmanın yanı sıra, mali piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanmasının, ekonominin büyüme sürecine büyük destek olacağına inanıyoruz. Tüm bu gelişmeler, reel sektördeki moralleri yükseltmekte, çalışma şevkimizi artırmaktadır.

Elbette bazı konularda da sıkıntılar sürüyor” diye konuştu.