banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İhracatta eşiği aştık, rekoru Cumhurbaşkanı açıklayacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi, çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak. Türkiye ekonomisi, 2022 yılında ve devamında da ihracatla büyümeye devam edecektir” dedi.

Ekonomi 28.12.2021, 16:27
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İhracatta eşiği aştık, rekoru Cumhurbaşkanı açıklayacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB Müşterek Konsey Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, ihracatta rekor kırıldığını söyledi. Mehmet Muş, “Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi, çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak. Türkiye ekonomisi, 2022 yılında ve devamında da ihracatla büyümeye devam edecektir” dedi.

Mehmet Muş, 2022 yılında ihracat desteği için 5,2 milyar TL ödenek ayrıldığını kaydeden Mehmet Muş, finansmana erişim amaçlı kurulan “İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi- İGE”nin faaliyete başlayacağını bildirdi.

Serbest pazar ekonomisiyiz, denetimler sürecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son dönemde yapılan denetimlere de değinerek, bunun serbest piyasa kuralları içinde olduğunu vurguladı. “Türkiye, serbest piyasa ekonomisine sahiptir ve bu serbest piyasa ekonomisini korumaya kararlıdır” diyen Mehmet Muş, bunun kuralsız ve sınırsız bir piyasa anlamına gelmediğini vurguladı. Arz-talep dengesi dışında, serbest rekabete aykırı fiyat hareketleri gözlendiğini belirten Mehmet Muş, “Bu tür serbest piyasayı bozucu, arz ve talep dengesiyle açıklanamayacak olan fiyat hareketlerini devlet olarak yakından takip ediyoruz. Ticari hayattaki kurallara aykırı hareket etmek suretiyle tüketicilerimizin mağdur olmasına neden olan kişilerle ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Bu noktada, üretim ve tedarik zincirinin her halkasında devlet olarak tüketicilerimizi koruyacak adımlarımızı atıyoruz” dedi.

“Gıdada fiyat düşüşü beklentisi haklı bir beklenti”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda fiyatlarında kur değişimi kaynaklı maliyet artışının farkında olduklarını ancak kurdaki gevşemenin “haklı beklenti” olduğunu söyleyen Mehmet Muş, “Evet, kur farklılıklarından kaynaklı bir maliyet artışı olmuştu, ancak son süreçte kurlarda bir gevşeme gerçekleşti. Bunun sonucu olarak da vatandaşlarımızda fiyatların inmesi yönünde haklı bir beklenti oluşmuştur. Bu beklentinin karşılık bulmasını bekliyor, süreci yakından takip ettiğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak, Perakende satış noktaları başta olmak üzere tedarik zincirinin tüm aşamalarına yönelik 81 ilde teftiş ve denetimler gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu denetimlerimiz artarak sürecektir” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalar daha vicdanlı davranmalı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, Merkez Bankası politika faizinin yüzde 14 olmasına karşılık, ticari kredilerin yüksek faizli seyrettiğini belirterek, “Son günlerde kredi faizlerini olağan üstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25-30’ler seviyesinde, hatta Kredili Mevduat Hesaplarına 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretim-yatırım-istihdamı ve ihracatı artıracaksak, hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakarlık yapmalıyız. Feda reel sektörde, kar mali sektörde, şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hizmet ve ticaret kesiminde salgın etkilerinin sürdüğünü ve bu nedenle desteklerin devam etmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında, kamudan alacağı olan firmaların alacaklarının ödenmeye başlamasını olumlu bulduklarını kaydetti.

Hisarcıkloğlu TL’nin olağan dışı değer kaybının durmasını da olumlu bulduklarını vurgulayarak, “Türk Lirasında yaşanan olağandışı değer kaybının büyük ölçüde geri alınmış olmasını olumlu buluyor ve piyasalarda istikrarın teminine yönelik her adımı destekliyoruz.

Yüksek faiz yükünden kurtulmanın yanı sıra, mali piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanmasının, ekonominin büyüme sürecine büyük destek olacağına inanıyoruz. Tüm bu gelişmeler, reel sektördeki moralleri yükseltmekte, çalışma şevkimizi artırmaktadır.
Elbette bazı konularda da sıkıntılar sürüyor” diye konuştu.

Kaynak: Dünya.com
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8