Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatımızda 2021 yılı boyunca yakaladığımız ivme kasım ayında da devam etmiştir. 33,4 ‘lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup bu değer bugüne kadarki en büyük aylık ihracatımızdır."