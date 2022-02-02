Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatımız geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracatıdır. Ocak ayı ithalatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, Ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ile enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"