Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Geçen yıla oranla yüzde 76 artışla 7 milyar 748 milyon 818 bin lira değerinde yakalama yaptık."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşmasından satır başları

"2021 yılında 3,7 milyon paket sigara, 26,1 milyon adet makaron ele geçirildi.”

"2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930 firmaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 14 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği ve yaklaşık 5 milyar 500 milyon lira kamu zararına sebep olunduğu tespit edilmiştir."

"2021 yılında toplam 52,7 bin litre alkollü içki ile bin 778 ton akaryakıt ele geçirdik."

"2021 yılında toplam 52,7 bin litre alkollü içki ile bin 778 ton akaryakıt ele geçirdik."