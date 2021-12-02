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Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: “Asgari ücretin yüzde 50 zam yapılarak 4 bin 235 TL seviyesine getirilmesi lazım”
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Dış ticaret açığımız Ocak-Kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir."
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Dış ticaret açığımız Ocak-Kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir."
Ekonomi 02.12.2021, 12:13
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Dış ticaret açığımız Ocak-Kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir."