banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Brezilya'da uçağı düşen pilot, 36 gün sonra kurtarıldı
Brezilya'da uçağı düşen pilot, 36 gün sonra kurtarıldı
Pelkas sakatlığını anlattı
Pelkas sakatlığını anlattı
Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi
Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

Ticaret Bakan Yardımcısı Yılmaz: “Türkiye’nin stratejik hedefi Gümrük Birliği değil, tam üyelik istiyoruz”

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, "Türkiye’nin stratejik hedefi Gümrük Birliği değil, tam üyelik istiyoruz. Dolayısıyla bunu da hep aklımızda bulundurmamız gerekir. Gümrük Birliği’ne baktığımızda yürürlüğe girdiğinden beri ticaret hacmi Türkiye ile AB arasında dört katından fazlasına çıktı” dedi.

Ekonomi 10.03.2021, 15:45
1
Ticaret Bakan Yardımcısı Yılmaz: “Türkiye’nin stratejik hedefi Gümrük Birliği değil, tam üyelik istiyoruz”

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, "Türkiye’nin stratejik hedefi Gümrük Birliği değil, tam üyelik istiyoruz. Dolayısıyla bunu da hep aklımızda bulundurmamız gerekir. Gümrük Birliği’ne baktığımızda yürürlüğe girdiğinden beri ticaret hacmi Türkiye ile AB arasında dört katından fazlasına çıktı” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından düzenlenen Türkiye-AB İş Diyaloğu’na (TEBD) videokonferans yöntemiyle katıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, yaptığı konuşmanda Yeşil Mutabakat, Gümrük Birliği ve yeşil dönüşüm konularını Türkiye-AB ilişkileri üzerinden ele aldı. Batur, dünya ekonomik ve ticaret ilişkilerinin 1996’dan beri çok fazla değiştiğini hatırlatarak, “Türkiye ve Avrupa Birliği çok kilit standartlar. Aynı zamanda Türkiye’nin stratejik hedefi Gümrük Birliği değil, tam üyelik istiyoruz. Dolayısıyla bunu da hep aklımızda bulundurmamız gerekir. Gümrük Birliği’ne baktığımızda yürürlüğe girdiğinden beri ticaret hacmi Türkiye ile AB arasında dört katından fazlasına çıktı. Aynı zamanda ikili ilişkilerimiz de AB’nin değer zincirlerine katılmamızla bizim iç dünyamızın da sadece AB için değil, dünya için de katma değer oluşturmasına sebep oldu. Dolayısıyla teknik mevzuatların da uyumlaştırılmasıyla birçok ürün malların bu serbest dolaşımından faydalandı. Türkiye’deki şirketler de, Avrupa’daki şirketler de bu serbest dolaşımdan çokça büyük faydalar sağladı. Ticaret ilişkilerimiz gelişti. Gümrük Birliği AB şirketlerinin Türkiye’de çalışması için rekabet avantajı oluştururken, 2007-2017 verilerine göre 10 ülkeye bakacak olursak ihracatları Türkiye’nin katma değerine nasıl katkıda bulunmuş diye. AB üyesi olanlar dokuz tane. Ancak dünya ekonomi ve ticaret ilişkileri hepinizin bildiği gibi 1996’dan beri çok fazla değişti. Dolayısıyla bu ticaret ilişkileri de çok iyi gitmiş olsa da iki tarafın da, Türkiye şirketlerinin de, AB şirketlerinin de ne kadar katma değer oluşturması ve rekabet gücü artmış olsa da bunların güncellenmesi gerekiyor. Türkiye-AB çok daha kapsamlı ticaret anlaşmaları yapıyor artık” dedi.

“Yeşil Mutabakat anlamında iş birliği çok çok önemli”

Avrupa Birliği’nde yeşil ve dijital ekonomiye çok büyük bir dönüşüm olduğunu belirten Batur, “Bu da en önemli gündem maddelerinden birisi haline geldi bizim için de. Bizce ticaret ilişkilerimizin mutlaka bugünün gerçekliğini ve geleceğinin gerçekliğini yansıtması gerekir. Bu yüzden de Gümrük Birliği’ni güncellemek ve daha yakın bir entegrasyon sağlamak için niyetimizi de beyan etmek isteriz. Mutlaka iş dünyasının da desteği şarttır bu süreçte. Yeşil Mutabakat anlamında iş birliği çok çok önemli. Sektörlerimizin de rekabetçiliğini artıracaktır. Değer zincirlerinin gelişmesini sağlayacaktır. O yüzden biz de yakın olarak buradaki gelişmeleri takip ediyoruz. AB Komisyonu tarafından aralık ayında bildirilmiş olan. Şunun da farkındayız Yeşil Mutabakat için AB’nin mutlaka çok kapsamlı politika reformları ve tedbirleri uygulaması gerekir. Mesela döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım, yeşil enerji, akıllı mobilite, altyapı, revonasyon, inşaat birçok alanda bütün bu reformların da çok büyük bir dönüşüme ihtiyacı var” diye konuştu.

“Hiçbir hükümet ya da hiçbir şirket bu anıtsal yeşil dönüşüm zorluğunu tek başına üstlenemez”

Türkiye’nin halihazırda Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ortaklığının olduğunu, aynı şekilde bu ortaklığın yeşil yatırımlar çerçevesinde proje geliştirilmesinde de kullanılacağını aktaran Batur, “Yeşil dönüşüm çerçevesinde sektörlerin desteklenmesi üzerinde çalışacaktır. Tabii çok önemli, kapsamlı bir yol haritasının da sonuna girmek üzere hem ilgili tüm kurumlar hem de özel sektörün katılımı da sağlanmıştı. Ancak bizim aynı zamanda şunu aklımızda bulundurmamız lazım. Hiçbir hükümet ya da hiçbir şirket bu anıtsal yeşil dönüşüm zorluğunu tek başına üstlenemez. Hükümetler, özel sektör, sivil toplum arasında sıkı iş birlikleri çok önem taşıyor en inovatif, en yeşil, en kapsayıcı bölge olmak istiyorsa. Kapasitesi dahilinde Türkiye ilk AB ile de Yeşil Mutabakat açısından ikili anlaşmaları da pekiştirmenin yolları üzerinde de çalışıyor. Biz Türkiye’nin aday statüsünün ve Gümrük Birliği ortaklığının çok uygun bir baz oluşturduğunu düşünüyoruz. O yüzden halihazırda zaten birbirine bağlı değer zincirlerimiz var Gümrük Birliği çerçevesinde. Bu yüksek potansiyelden sektörler arasındaki yeşil yatırımlar çerçevesinde proje geliştirilmesi anlamında da faydalanabiliriz. Bu yolla sektörlerimiz de sürdürülebilir ürünler, sürdürülebilir hizmetlerin geliştirilmesi, yeşil teknolojilerin desteklenmesi ve döngüsel bir ekonomiye ulaşma anlamında başarı sahibi olabilirler. Ama böyle bir iş birliğinde Türkiye’nin de AB’nin yeşil finansman mekanizmalarına erişimi şart. Çünkü yeşil dönüşümün Türkiye’de desteklenmesi için bu gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Videokonferans yöntemi ile yapılan toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur’un yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.
Yorumlar (0)
banner422
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20