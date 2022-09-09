Tıbbi bitki üretimi artıyor

Adana’da, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana Valiliği ve Çukurova Üniversitesinin işbirliği ile hayata geçen projelerle tıbbi ve aromatik bitki ekim alanları artıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, son dönemde çok sayıda üreticinin tıbbi ve aromatik bitki ekimine yöneldiğini söyledi.

Adana Valiliği koordinesinde Yüreğir Kaymakamlığı, Çukurova Üniversitesi, Yüreğir Belediyesi, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü ortaklığı ile yürütülen "Lokman Hekim Tıbbi ve Aromatik Bitki Projesi"nde alınan başarılı sonuçlar üreticilerin yanı sıra firmaların da tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönlenmesini sağladı.

Lokman Hekim’in ölümsüzlük iksirini düşürdüğüne inanılan tarihi Misis Mahallesindeki tıbbi ve aromatik bitki ekim alanında incelemede bulunan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana’da 6 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki üretimi olduğunu belirterek, “Bu üretimin içinde 15 çeşit tıbbi ve aromatik bitki var. Geçen yıl Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz ve Adana Valiliğimizin koordinasyonunda yapmış olduğumuz proje kapsamında 250 dekar alanda da yeni çeşitlerin denenmesi ve geliştirilmesine yönelik ekim yapıldı. İlimizde Misis, Lokman Hekimin yaşadığı ve ölümsüzlük iksirini bulduğu yer olarak bilinir. Bu anlamlı mahallede tıbbi ve aromatik bitki çeşit bahçesi kuruldu. Üreticimize destek vererek üretim yaptırıyoruz. Sulama ve gübreleme gibi bakımları yapıldığı zaman tıbbi ve aromatik bitkide başarı elde ediliyor” dedi.

İl Müdürü Tekin Adana bölgesinde tıbbi ve aromatik yetiştiriciliği ve bunlardan elde edilen yağ ve diğer mamulleri üreten firmalar olduğunu hatırlatarak, bu firmalarla işbirliği yaparak tıbbi ve aromatik bitki üretimini geliştirmek istediklerini söyledi. Tekin, “Çiftçilerimizden yoğun bir istek ve talep var. Bu istek ve talepleri karşılayıp bölgemizi bir tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Üretici ve Gıda Mühendisi İbrahim Yılmaz ise Adana Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğiyle 40 dekar tıbbi ve aromatik bitki ekimi yaptıklarını belirterek elde ettikleri sonuçtan memnun olduklarını söyledi. Yılmaz, Adana bölgesinin tıbbi bitki yetiştiriciliği için uygun olduğunu ifade ederek, Adana’nın kırsal ilçelerinde de yaptıkları denemelerde olumlu sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

İl Müdürü Tekin, üretici İbrahim Yılmaz ile ölmez otu, biberiye, kekik, lavanta, tıbbi nane, melisa bulunan deneme tarlasındaki bitkileri inceleyerek yeni sezondaki üretimle ilgili bilgi aldı.

Adana Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Lokman Hekim Tıbbi ve Aromatik Bitki Projesi” kapsamında 6 ilçede toplam 944 bin adet olmak üzere 312 dekara ölmez otu, biberiye, kekik, çörek otu, lavanta, adaçayı, nane, melisa, papatya gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin ekimi yapılmıştı.