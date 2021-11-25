THY'den Mıkolayiv-İstanbul arası indirim kampanyası

KİEV (AA) - Türk Hava Yolları (THY), yeni destinasyonu Mıkolayiv-İstanbul arası uçuşlarda avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Herson THY'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Aralık'a kadar olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular Mıkolayiv-İstanbul arası 149, İstanbul-Mıkolayiv arası 154 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

THY, 23 Eylül'den itibaren yeni destinasyonu Mıkolayiv-İstanbul uçuşlarına başlamıştı.