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THY Zonguldak-İstanbul uçuşları başlıyor
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havaalanı’ndan İstanbul seferleri başlayacak.
Ekonomi 03.06.2021, 15:37
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havaalanı’ndan İstanbul seferleri başlayacak.
Türk Hava Yolları 17 Haziran’dan itibaren Perşembe ve Pazar günü olmak üzere haftada 2 gün Zonguldak-İstanbul arası uçuş seferlerine başlayacağını duyurdu.Ekim ayına kadar devam edecek olan uçuş seferlerinin İstanbul’dan saat 10.00’da, Zonguldak’tan 12.00’da hareket edeceği belirtildi.