THY vergi dairesine 2020 için 17.3 milyar TL zarar bildirdi

Vergi beyannamesinde şirketin 2020 yılında 45 milyar TL satış yaptığı, döviz kuru hareketlerinden ise 41 milyar TL kambiyo zararı yazdığı görüldü.

Vergi beyannamesi ve borsa tutarları farklı

THY’nin vergi beyannamesindeki kar/zarar ile Borsa İstanbul’a açıkladığı bilançodaki tutarlar birbirinden epey farklı olabiliyor. Bunda bilanço hesaplama tekniği etkili oluyor.

Halka açık şirketler hesaplamaları yaparken farklı mevzuatlara göre davranıyor. Örneğin vergi dairesine gönderdiği tablolarda vergi kanunlarına göre davranıyorlar.

Bu çerçevede açıklanan kar/zarara; ‘mali kar/zarar’ deniyor. Aynı şirket KAP’a gönderdiği açıklamalarda ise bu tabloları Sermaye Piyasası Kanunu’na göre düzenliyor.

Bu kanun ile kendisine tanınan bazı muafiyetler olduğundan sonuç farklı çıkıyor.

Covid-19 pandemisini en çok hisseden sektörlerin başında havacılık gelirken, Koronavirüs'ün etkileri mali tablolara da yansıdı. 2020 yılına ait gelir tablosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşan Pegasus Hava Yolları, 3,2 milyar TL zarar etti.

Net satışlardan 6 milyar 28 milyon 340 bin 104 TL gelir elde eden şirketin satış maliyeti ise 5 milyar 723 milyon 719 bin 347 TL oldu.

En büyük zarar kalemi ise kambiyodan geldi. Pegasus'un kambiyo zararı 5 milyar 332 milyon 263 bin 555 TL olarak duyuruldu. Şirket, 2020 yılını Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenen tabloya göre 3 milyar 247 milyon 388 bin 279 TL zararla kapattı.

İşte Pegasus tarafından açıklanan 2020 Gelir Tablosu:

(Kaynak:patronlardunyasi.com)