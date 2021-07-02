THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!

Türk Hava Yolları, işe geri dönüş için protokol kurallarını kabul etmeyenlerin işine son verilmesi kararı alındı.

T24'den Adil Ergin Bağcı'nın haberine göre işten çıkarılan THY personelleri, "Protokol ile bizi baskı altında bırakarak 'işten atılacağımız' korkusuyla manipüle ettiler. Kabul etmeyince iş akdimize son verdiler. Kredilerimizi ödeyemiyoruz. Herkes arabalarını sattı. Önce maaşları yarı yarıya düşürdüler, sonra da protokolü kabul etmeyince işten çıkardılar. Hepimiz perişanız" dedi.

İşten çıkarılan personele kurum tarafından şu mesaj gönderildi;

“Küresel Covid pandemisinin yarattığı zorlayıcı ekonomik nedenlerden dolayı, 01.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere tüm çalışanlarımızın maaşları yeniden düzenlenmiştir. Dolayısıyla iş sözleşmelerinde önemli değişikliklere neden olmuştur.



Bu düzenlemeye ilişkin olarak yetkili İşçi Sendikası ile '26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin Küresel Covid-19 Pandemi Koşullarına Uyumuna İlişkin Protokol' konusunda karşılıklı mutabakat sağlandı.



'Maaş Güncelleme Bildirimi' konulu ekli belge tarafınıza gönderilmiştir ve yasal süre içinde yazılı onayınız istendi.



Geçerli ve mücbir sebeplerden kaynaklanan esaslı değişikliği onaylamadığınız için, 01.07.2021 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanunu'nun 22. maddesi uyarınca iş sözleşmeniz kıdem ve ihbar tazminatı ile feshedilmiştir.”

"Kabul etmezsek ihbar ve kıdem tazminatlarımız verilerek işten istifa etmiş sayılacağımız belirtildi"

Olayla ilgili T24'e bilgiler veren, işten çıkarılan bir çalışan, "Pandemiden önce yaklaşık 8 bin lira net maaş alıyordum. Üçüncü ayda ikramiye oluyor ve 3 ayda 11 bin lira şeklinde alıyordum. Eylül 2020 tarihinde bize atılan mailde kabin maaşlarının yüzde 30, kokpit maaşlarının yüzde 50 belirsiz süreyle düşürüleceği, kabul etmezsek ihbar ve kıdem tazminatlarımız verilerek işten istifa etmiş sayılacağımız belirtildi. Ben bunu kabul etmedim, süresiz ücretsiz izne çıkarıldım. İşten çıkarılma yasağı bittiği bugün iş akdime son verildi. Tazminatımın da 6 gün içinde ödeneceği mail yoluyla iletildi" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 2500 kabin ve kokpit çalışanın iş akdine son verildi"

Çalışan, edindiği bilgiye göre yaklaşık yeni ücret düzenlemesine ilişkin protokolü kabul etmeyen yaklaşık 2500 kabin ve kokpit çalışanın iş akdine son verildiğini söyledi.

"Bizi baskı altında bırakarak 'işten atılacağımız' korkusuyla bizi manipüle ettiler"

Çalışan "Bizi baskı altında bırakarak 'işten atılacağımız' korkusuyla bizi manipüle ettiler. İmzalamayanlar da işinden oldu" diye konuştu.

Kokpitten bir çalışan ayrıca protokolü kabul etmeyen yabancı pilotların iş akdinin fesh edilmediğini ve tekrardan işe çağrıldığını fakat protokolü kabul etmeyen Türk vatandaşı pilot ve kabin personelinin işten çıkarıldığının bilgisini verdi.

İşten çıkarılan bir THY pilotu da T24'e konuştu. Pilot, "Yabancı pilotlar, kira ve kolej yardımı adı altında binlerce Euro fazladan maaş aldıkları ve daha iyi çalışma koşullarında olmalarına rağmen tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Aycı, "Geride kimseyi bırakmayacağız" demişti

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2021'in ocak ayında verdiği röportajda işten çıkarmalarla ilgili “Dünya genelinde şirketler işten çıkarma yaparken THY, 'geride hiç kimseyi bırakmamak' sözünün tam anlamıyla hakkını verdi. Bu süreçte çalışma arkadaşlarımızın tamamıyla yola devam edebilmenin tercihini yaptık. Bu tercihimizi kriz bitene kadar değiştirmeyi düşünmüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

(patronlardunyasi.com)