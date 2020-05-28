Thodex iOS uygulaması App Store’da yayında

Kullanıcıların masaüstü cihazlara bağlı kalmadan mobil cihazlarından işlem yapmasına olanak sağlayan Thodex mobil uygulaması App Store’da yayınlandı. 2017 yılında kurulan ve 2020 yılında ABD’den aldığı FinCen MSB lisansıyla globale açılan Thodex’in iOS uygulamasıyla kullanıcılar bundan böyle tüm işlemlerini anlık olarak yapabilecekler.

20’den fazla kripto para çeşidi, kredi kartı ile kripto para alımı, düşük işlem komisyonları, günün her saatinde hizmet veren canlı destek, Affiliate (Ortaklık) Programı, stop loss, fiyat alarmı ve Thodex API gibi pek çok özellik ve hizmeti sunan Thodex, şimdi de tüm bunları iOS uygulaması sayesinde kullanıcısıyla buluşturuyor. https://apps.apple.com/tr/app/thodex-cryptocurrency-exchange/id1500585782 linki üzerinden indirilebilen uygulamaya üyeler, mevcut Thodex bilgileri ile giriş yaparak günün her saatinde işlemlerini kontrol edebilir ve kolaylıkla al-sat yapabilirler.

Thodex mobil uygulamasıyla yatırımcılar tüm verilerini istediği yerde ve zamanda inceleyebilir, kripto para birimlerinin değişimlerini anlık olarak takip edebilir, alım-satım işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirip gerekli talimatları dilediği an verebilir. Kullanıcı odaklı tasarımıyla dikkat çeken Thodex’in mobil uygulaması iOS cihazlarında kullanılabilir.

Thodex’le ilgili tüm yenilik ve duyurular için thodex.com adresini ziyaret edebilir ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.