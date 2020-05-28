Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105177
ALTIN
377.566
DOLAR
6.8053
STERLİN
8.3422
EURO
7.4885

Thodex iOS uygulaması App Store’da yayında

Türkiye’den global pazara açılan ilk kripto para borsası Thodex’in iOS cihazlar için hazırladığı mobil uygulaması App Store’da yayında.

Thodex iOS uygulaması App Store’da yayında

Türkiye’den global pazara açılan ilk kripto para borsası Thodex’in iOS cihazlar için hazırladığı mobil uygulaması App Store’da yayında.

28 Mayıs 2020 Perşembe 14:11
2010 Okunma
Thodex iOS uygulaması App Store’da yayında

Kullanıcıların masaüstü cihazlara bağlı kalmadan mobil cihazlarından işlem yapmasına olanak sağlayan Thodex mobil uygulaması App Store’da yayınlandı. 2017 yılında kurulan ve 2020 yılında ABD’den aldığı FinCen MSB lisansıyla globale açılan Thodex’in iOS uygulamasıyla kullanıcılar bundan böyle tüm işlemlerini anlık olarak yapabilecekler.

20’den fazla kripto para çeşidi, kredi kartı ile kripto para alımı, düşük işlem komisyonları, günün her saatinde hizmet veren canlı destek, Affiliate (Ortaklık) Programı, stop loss, fiyat alarmı ve Thodex API gibi pek çok özellik ve hizmeti sunan Thodex, şimdi de tüm bunları iOS uygulaması sayesinde kullanıcısıyla buluşturuyor. https://apps.apple.com/tr/app/thodex-cryptocurrency-exchange/id1500585782 linki üzerinden indirilebilen uygulamaya üyeler, mevcut Thodex bilgileri ile giriş yaparak günün her saatinde işlemlerini kontrol edebilir ve kolaylıkla al-sat yapabilirler.

Thodex mobil uygulamasıyla yatırımcılar tüm verilerini istediği yerde ve zamanda inceleyebilir, kripto para birimlerinin değişimlerini anlık olarak takip edebilir, alım-satım işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirip gerekli talimatları dilediği an verebilir. Kullanıcı odaklı tasarımıyla dikkat çeken Thodex’in mobil uygulaması iOS cihazlarında kullanılabilir.

Thodex’le ilgili tüm yenilik ve duyurular için thodex.com adresini ziyaret edebilir ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Son Güncelleme: 28.05.2020 14:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi Kapalıçarşı 1 haziranı bekliyor
Tarihi Kapalıçarşı 1 haziranı bekliyor
Fatih Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak
Fatih Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 491,2 milyar TL'ye yükseldi
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 491,2 milyar TL'ye yükseldi
Halk GYO’nun ilk çeyrek kârı 18,5 milyon TL oldu
Halk GYO’nun ilk çeyrek kârı 18,5 milyon TL oldu
Petkim’in üretimi, Kovid-19’a rağmen arttı
Petkim’in üretimi, Kovid-19’a rağmen arttı
Koronavirüse Karşı Ticaret Seferberliği
Koronavirüse Karşı Ticaret Seferberliği
Kuveyt Türk’ün kullandırdığı finansman 70 milyar TL’ye yükseldi
Kuveyt Türk’ün kullandırdığı finansman 70 milyar TL’ye yükseldi
“AVM’ler cadde mağazalarından daha güvenli”
“AVM’ler cadde mağazalarından daha güvenli”
Trabzon ’Fatih’i bekliyor
Trabzon ’Fatih’i bekliyor
"Kaşif bakış açısı ile mühendis bakış açısı, bizi 2023 hedeflerine ulaştıracak itici güç olacaktır"
"Kaşif bakış açısı ile mühendis bakış açısı, bizi 2023 hedeflerine ulaştıracak itici güç olacaktır"
Spor Turizm Birliği Başkanı Yaşacan: "Tüm dünyanın gözü Antalya’da olacaktı, fırsat kaçtı"
Spor Turizm Birliği Başkanı Yaşacan: "Tüm dünyanın gözü Antalya’da olacaktı, fırsat kaçtı"
Vodafone’dan KOBİ’lere pazarlamadan markalaşmaya dijital yolculuklarında rehberlik hizmeti
Vodafone’dan KOBİ’lere pazarlamadan markalaşmaya dijital yolculuklarında rehberlik hizmeti
Çöl sıcakları narenciye ve zeytini vurdu, rekoltede yüzde 50 düşüş bekleniyor
Çöl sıcakları narenciye ve zeytini vurdu, rekoltede yüzde 50 düşüş bekleniyor
Çay müstahsilleri Rize’ye gelmeye devam ediyor
Çay müstahsilleri Rize’ye gelmeye devam ediyor
Altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs 2020 çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs 2020 çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Dolar ne kadar oldu? 1 dolar ne kadar? (28 Mayıs 2020 dolar fiyatları)
Dolar ne kadar oldu? 1 dolar ne kadar? (28 Mayıs 2020 dolar fiyatları)
Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 20,4 arttı
Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 20,4 arttı
PİYASALAR İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR
PİYASALAR İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR
Bakan Pakdemirli: “Tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık”
Bakan Pakdemirli: “Tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık”
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracata büyük destek
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracata büyük destek

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim